Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα με σκορ 3-1 ενάντια στην Τσέλιε στον εκτός έδρας αγώνα στην Σλοβενία για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η «Ένωση» μπήκε δυνατά στο πρώτα λεπτά του αγώνα και μάλιστα κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 6o λεπτό με δυνατό σουτ του Κουτέσα, η μπάλα βρήκε στους αμυντικούς της σλοβένικης ομάδας και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0. Η Τσέλιε μετά το γκολ ανέβασε την απόδοσή της, δημιουργώντας ευκαιρίες έπειτα από λάθη της άμυνας της ΑΕΚ και του Στρακόσα, όμως η «Ένωση» κράτησε το 1-0, με δύο «σωτήριες» αποκρούσεις του Αλβανού τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Όμως οι Σλοβένοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν με γκολ του Κοβάσεβιτς στο 34ο λεπτό από δεξιά.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για την ΑΕΚ, καθώς ο Κοβάσεβιτς έβαλε και δεύτερο γκολ από την μικρή περιοχή με κεφαλιά έπειτα από απόκρουση του Στρακόσια σε σουτ του Ιοσίφοφ στο 55ο λεπτό. Η ΑΕΚ ισοφάρισε για μια στιγμή με τον Πιερό, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ καθώς ο επιθετικός από την Αϊτή ήταν σε αντικανονική θέση. Η «κακή» εικόνα της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο δεν τελειώσε εκεί, καθώς στο 80′ οι Σλοβένοι πέτυχαν και τρίτο γκολ με τον Κοβάσεβιτς ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Τσέλιε: Λέμπαν, Νιέτο, Καρνίτσνικ, Μπέιγερ, Τουτίσκινας, Χρκα (74΄Ντανιέλ), Κβέσιτς (80′ Αντβίλι), Λισάκοβιτς (80′ Κότνικ), Στουρμ(84′ Βάντσας), Κοβάσεβιτς (84′ Ποπλάτνικ), Ιοσίφοφ.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος (80′ Πένραϊς), Γκρούγιτς (63΄Πιερό), Πινέδα, Μαρίν (57΄Μάνταλος), Κουτέσα (79′ Γκατσίνοβιτς), Ελίασον (57΄Κοϊτά), Γιόβιτς.