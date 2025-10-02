Το πιο απαιτητικό crash test μέχρι σήμερα δίνει η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς στην πρεμιέρα του Conference League. Οι «κιτρινόμαυροι», αήττητοι σε 12 ματς από την αρχή της σεζόν, αντιμετωπίζουν την Τσέλιε το βράδυ της Πέμπτης (2/10, 22:00) στη Σλοβενία, με στόχο να ξεκινήσουν με το «δεξί» την σεζόν στην Ευρώπη.

Απέναντί τους βρίσκεται μια ομάδα που τρέχει εντυπωσιακή πορεία στο πρωτάθλημα Σλοβενίας, με 9 νίκες και 1 ισοπαλία στις 10 πρώτες αγωνιστικές.

Μαζί με την Ευρώπη, η Τσέλιε μετρά μόλις δύο ήττες φέτος: από την ΑΕΚ Λάρνακας στους προκριματικούς του Europa League και από τη Λουγκάνο (4-2) σε ματς χωρίς βαθμολογικό κίνητρο, καθώς είχε ήδη «καθαρίσει» την πρόκριση με το επιβλητικό 5-0 του πρώτου αγώνα.

Η δυσκολία του έργου της ΑΕΚ είναι δεδομένη, όμως με νίκη στη Σλοβενία η Ένωση θα κάνει από νωρίς αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει σοβαρά προβλήματα απουσιών, με τον μοναδικό παίκτη του βασικού rotation που λείπει να είναι ο Καλοσκάμης, ο οποίος δεν δηλώθηκε στη λίστα της UEFA.