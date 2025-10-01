Είναι γεγονός που δεν αμφισβητείται, ότι είναι η πιο σταθερή ομάδα τη σεζόν που διανύουμε. Είναι επίσης η ομάδα που έχει μεταμορφώσει την εικόνα της προς το καλύτερο σε σχέση με τους ανταγωνιστές και τους αντιπάλους της. Προσέξτε, δεν λέω είναι η καλύτερη ομάδα, ή ότι θα κατακτήσει τα πάντα. Μιλάω για σταθερότητα και βελτίωση.

Δεν είναι τυχαίο το ότι είναι αήττητη εδώ και 13 ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ούτε ότι έχει την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος με μόλις ένα γκολ παθητικό. Ολα αυτά είναι προϊόν δουλειάς και τακτικής προσήλωσης. Ολα αυτά μπορεί να αλλάξουν όταν αυξηθεί ο βαθμός δυσκολίας των αγώνων, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή, αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει βάσει εικόνας και αποτελεσμάτων.

Ο Νίκολιτς συμμάζεψε την ομάδα σε μεγάλο βαθμό. Εφερε πολύ πιο κοντά τις γραμμές, άφησε το man to man και την πίεση σε όλο το γήπεδο, έριξε τους δείκτες πίεσης στο αντίπαλο μισό και ταυτόχρονα κράτησε κάποια θετικά στοιχεία και τα βελτίωσε, όπως τις μεταβάσεις από άμυνα σε επίθεση, ή τις στατικές φάσεις. Ολα αυτά τα έκανε χρησιμοποιώντας ως επί το πλείστον τους «τελειωμένους», τους «άχρηστους», την «καμένη γη», αυτούς που «δεν μπορούν».

Ο… άχρηστος Στρακόσα έχει γίνει πλέον φύλακας άγγελος. Ο Ρότα που – δυστυχώς – «δημοσιογράφοι» τον είχαν βγάλει «στημένο» έχει γίνει πλέον εξαιρετικός και κάποιοι βάζουν στο τραπέζι θέμα ανανέωσης του συμβολαίου του. Ο Μουκουντί που έκανε λάθη τώρα είναι «βράχος». Ο Μάνταλος είναι ξανά ο αρχηγός! Ο Πήλιος ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Νίκολιτς, ο Περέιρα όταν έπαιζε ήταν ο καλύτερος που μπορεί να παίξει τον ρόμβο, ο Κοϊτά «αναστήθηκε» μετά την αποχώρηση του Μαρσιάλ…

Υπάρχει και ο Πιερό, ο οποίος κουβαλάει στα τελευταία ματς στις πλάτες του την ΑΕΚ, μέχρι να ξεμπουκώσει ο Γιόβιτς. Αυτός που απορούσαν γιατί να δώσει λεφτά για να τον αποκτήσει η ΑΕΚ και τον «σταύρωναν». Φυσικά και βοήθησαν και θα βοηθήσουν και άλλο και οι μεταγραφές που έγιναν. Ομως στην… ανηφόρα, οι «τελειωμένοι» βγήκαν μπροστά!