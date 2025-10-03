O Φράνκο Κοβάσεβιτς ήταν ο «δήμιος» της ΑΕΚ στον εκτός έδρας αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League. Σημείωσε χατ-τρικ, πετυχαίνοντας και τα τρία γκολ των Σλοβένων στην νίκη με σκορ 3-1 ενάντια στην Ένωση. Με αυτά τα γκολ ο Κοβάσεβιτς έφτασε τα 20 σε 16 εμφανίσεις μέσα στην σεζόν, κάτι που τον καθιστά πρώτο σκόρερ παγκοσμίως, έχοντας τρία παραπάνω γκολ από τους Χάρι Κέιν και Χόρχε Ριβέρα.
Ο Κροάτης είναι στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας παγκοσμίως, πάνω από ονόματα όπως ο Χάρι Κέιν και ο Κίλιαν Εμπαπέ.
Οι κορυφαίοι δέκα της λίστας είναι οι:
- Μάρκο Κοβάσεβιτς (Τσέλιε) 20 γκολ
- Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου) 17 γκολ
- Χόρχε Ριβέρα (Μετροπόλιταν) 17 γκολ
- Κέβιν Ερνάντεζ (Πουέρτο Ρίκο Σερφ) 17 γκολ
- Μάικλ Ίσακ (Λεχ Πόζναν) 13 γκολ
- Κίλιαν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης) 13 γκολ
- Χουάν Καλέρο (Βενάδος) 13 γκολ
- Τιτζέι Ντε Μπαρ (Λίνκολν) 12 γκολ
- Μπαρνάμπας Βάργκα (Φερεντσβάρος) 12 γκολ
- Αλεξάνταρ Κατάι (Ερυθρός Αστέρας) 12 γκολ