O Φράνκο Κοβάσεβιτς ήταν ο «δήμιος» της ΑΕΚ στον εκτός έδρας αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League. Σημείωσε χατ-τρικ, πετυχαίνοντας και τα τρία γκολ των Σλοβένων στην νίκη με σκορ 3-1 ενάντια στην Ένωση. Με αυτά τα γκολ ο Κοβάσεβιτς έφτασε τα 20 σε 16 εμφανίσεις μέσα στην σεζόν, κάτι που τον καθιστά πρώτο σκόρερ παγκοσμίως, έχοντας τρία παραπάνω γκολ από τους Χάρι Κέιν και Χόρχε Ριβέρα.

Ο Κροάτης είναι στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας παγκοσμίως, πάνω από ονόματα όπως ο Χάρι Κέιν και ο Κίλιαν Εμπαπέ.

Οι κορυφαίοι δέκα της λίστας είναι οι:

  1. Μάρκο Κοβάσεβιτς (Τσέλιε) 20 γκολ
  2. Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου) 17 γκολ
  3.  Χόρχε Ριβέρα (Μετροπόλιταν) 17 γκολ
  4. Κέβιν Ερνάντεζ (Πουέρτο Ρίκο Σερφ) 17 γκολ
  5. Μάικλ Ίσακ (Λεχ Πόζναν) 13 γκολ
  6. Κίλιαν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης) 13 γκολ
  7. Χουάν Καλέρο (Βενάδος) 13 γκολ
  8. Τιτζέι Ντε Μπαρ (Λίνκολν) 12 γκολ
  9. Μπαρνάμπας Βάργκα (Φερεντσβάρος) 12 γκολ
  10. Αλεξάνταρ Κατάι (Ερυθρός Αστέρας) 12 γκολ
