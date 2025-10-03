O Φράνκο Κοβάσεβιτς ήταν ο «δήμιος» της ΑΕΚ στον εκτός έδρας αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League. Σημείωσε χατ-τρικ, πετυχαίνοντας και τα τρία γκολ των Σλοβένων στην νίκη με σκορ 3-1 ενάντια στην Ένωση. Με αυτά τα γκολ ο Κοβάσεβιτς έφτασε τα 20 σε 16 εμφανίσεις μέσα στην σεζόν, κάτι που τον καθιστά πρώτο σκόρερ παγκοσμίως, έχοντας τρία παραπάνω γκολ από τους Χάρι Κέιν και Χόρχε Ριβέρα.

Ο Κροάτης είναι στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας παγκοσμίως, πάνω από ονόματα όπως ο Χάρι Κέιν και ο Κίλιαν Εμπαπέ.

Οι κορυφαίοι δέκα της λίστας είναι οι: