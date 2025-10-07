Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις που κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα καθώς και στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται σποραδικές καταιγίδες, φαινόμενα που βαθμιαία από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές.

Ενισχυμένοι άνεμοι στα πελάγη

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 5 με 7 μποφόρ. Οι ενισχυμένοι άνεμοι θα συμβάλλουν στη μικρή πτώση της θερμοκρασίας και θα διατηρήσουν μια ψυχρή αίσθηση, ιδιαίτερα στα βόρεια και δυτικά.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσουν τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 21 βαθμούς, και πολύ τοπικά στα δυτικά και νότια θα αγγίξει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις κατά περιόδους πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί με ένταση 3 με 4 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, χωρίς όμως βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς, τοπικά έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενισχυμένοι κυρίως στα ανοικτά.

Ηλιοφάνεια και φυσιολογικές θερμοκρασίες από την Πέμπτη και μετά

Από την Πέμπτη και έως το τέλος της εβδομάδας, ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι καλός, με αρκετή ηλιοφάνεια και χωρίς νέα συστήματα κακοκαιρίας, ενώ και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο και θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.