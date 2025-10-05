Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου 2025 και για περίπου 48 ώρες, φέρνοντας έντονες βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, το βαρομετρικό χαμηλό με την κωδική ονομασία “Barbara”, που σχηματίστηκε στον Κόλπο της Γένοβας, θα επηρεάσει πρώτα τη δυτική Ελλάδα και τα Χανιά, και στη συνέχεια τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή επιδείνωση από το βράδυ της Κυριακής, με έντονα φαινόμενα, θυελλώδεις βοριάδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πρόκειται για μια κλασική μεταβολή του καιρού για την εποχή, που σύμφωνα με τον μετεωρολόγο είναι περισσότερο ευεργετική παρά επικίνδυνη.

Οι περιοχές που αναμένεται να δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή είναι:

Δευτέρα : Δυτική Ελλάδα, Χανιά, Μακεδονία, Θράκη και νησιά του Βορείου Αιγαίου.

: Δυτική Ελλάδα, Χανιά, Μακεδονία, Θράκη και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Τρίτη: Θράκη, νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, βόρειες Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα πέσει έως και 8 βαθμούς Κελσίου, με τα πρωινά και βράδια στη Βόρεια Ελλάδα να σημειώνονται μονοψήφιες τιμές. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στο νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Από την Τετάρτη αναμένεται βελτίωση, με τη θερμοκρασία να επιστρέφει κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.