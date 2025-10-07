Ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές, έκανε μια εκτίμηση για τον καιρό των επόμενων ημερών αλλά και μία αποτίμηση για την βροχή που έπεσε τις προηγούμενες ώρες σε ορισμένες περιοχές της χώρας αλλά.

Μέσω ανάρτησής του στα social media, ο Νίκος Καντερές, αναφέρθηκε στο ύψος της βροχής τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου και όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, δεν θα είναι οι μόνες που θα έχει ο μήνας, με τον καιρό να μην έχει άμεσα κάποια αξιόλογη μεταβολή αλλά τη θερμοκρασία να είναι κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του μετεωρολόγου Νίκου Καντερέ

«Συμπεράσματα των δυο πρώτων φθινοπωρινών συστημάτων

Θα τελειώσει το πρώτο 10ήμερο του Οκτωβρίου με την επίδραση 2 βαρομετρικών χαμηλών σε ότι αφορά τον υετό, δηλαδή βροχές, χιόνια και καταιγίδες.

Το πρώτο και πολύ ισχυρό χαμηλό έδωσε πολλές βροχές μέτριες έως ισχυρές, που ήταν ευεργετικές για τη γεωργία, τον υδροφόρο ορίζοντα, τα δάση και το περιβάλλον και τον άνθρωπο γενικά.

Οι βροχές έπεσαν σε ολόκληρη τη χώρα και μάλιστα σε πολλές περιοχές έφτασαν τις κανονικές τιμές, δηλαδή τα ύψη βροχής ήταν όσο πέφτει στη διάρκεια του Οκτωβρίου.

Αποτέλεσμα ήταν σε αρκετές περιοχές λίμνες, όπως η λίμνη Πλαστήρα να δεχτεί πολλά νερά από τα γύρω βουνά. Στον Μόρνο τα ύψη βροχής δεν ήταν μεγάλα γύρω στα 20 με 40 χιλιοστά.

Το δεύτερο χαμηλό, καμμία σύγκριση με εκείνο στην αρχή του μήνα, οι βροχές που έδωσε, χθες (6/10), ήταν γενικά ασθενείς στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση βασικά τη δυτική Πελοπόννησο, νησιά του Ιονίου, όπως στη Ζάκυνθο, την Αιτωλοακαρνανία, μερικώς την Ήπειρο και Θράκη.

Στο Μόρνο τα ύψη που σημειώθηκαν ήταν 15 με 20 χιλιοστά.

Για το Μόρνο έρχεται να επιβεβαιωθεί ένα από τα συμπεράσματα που είχαν εξαχθεί από την παρακολούθηση και μελέτη της επιστημονικής επιτροπής που είχε γίνει πριν 33 χρόνια, ενόψει της διαφαινόμενης τότε λειψυδρίας.

Δηλαδή βαρομετρικά χαμηλά που έρχονται από τα δυτικά πρέπει να είναι πολύ ισχυρά για να ξεπεράσουν 2-3 ορεινούς όγκους, οπως της Αιτωλοακαρνανίας και νησιών Ιονίου για να πέσουν πολλά νερά στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του Μόρνου, εκτός από τις περιπτώσεις καταιγίδων.

Σε ότι αφορά την εξέλιξη σήμερα Τρίτη και λιγότερο αύριο Τετάρτη, λόγω αστάθειας θα σημειωθούν τοπικές παροδικές βροχές, ενώ θα υπάρχουν και διαστήματα ηλιοφάνειας που θα είναι περισσότερα την Τετάρτη.

Από τη Πέμπτη έως και την άλλη Τρίτη τουλάχιστον δεν προβλέπεται άλλη αξιόλογη μεταβολή αλλά ο φετινός Οκτώβριος έχει και άλλον υετό, δηλαδή βροχές αλλά και χιόνια.

Σε ότι αφορά τη κύμανση του υδραργύρου η θερμοκρασία θα κυμαίνεται κάτω από τα κανονικά επίπεδα και η ψύχρα ή το κρύο, ανάλογα από τη περιοχή θα είναι αισθητά και προφανώς το ντύσιμο και η θέρμανση».