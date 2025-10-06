Άνθρωποι, χρόνος και πολιτισμοί συναντώνται στην Καμία της Αιγύπτου, εκεί όπου το εντυπωσιακό ταφικό μνημείο του Φαραώ Αμενχοτέπ Γ΄, ενός εκ των σημαντικότερων ηγεμόνων της αρχαίας Αιγύπτου, άνοιξε επίσημα τις πύλες του στο ευρύ κοινό έπειτα από είκοσι χρόνια εξονυχιστικής αποκατάστασης που ανέδειξε τη λάμψη του μέσα στους αιώνες.

Ο τάφος του Αμενχοτέπ Γ΄, που βρίσκεται στη Δυτική Όχθη της Λούξορ, στην περίφημη Κοιλάδα των Βασιλέων, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταφικά συγκροτήματα της Αιγύπτου, σμιλεμένο πριν από περισσότερα από 3.000 χρόνια. Οι εργασίες συντήρησης διήρκεσαν πάνω από δύο δεκαετίες, με τη συνδρομή διεθνών επιστημονικών ομάδων, της ιαπωνικής κυβέρνησης και της UNESCO, και επικεντρώθηκαν στη διάσωση και αποκατάσταση μοναδικών τοιχογραφιών και στη σταθεροποίηση της ευάλωτης δομής του μνημείου.

Το εσωτερικό του τάφου εντυπωσιάζει με τη διακόσμηση: τοιχογραφίες με έντονα μπλε χρώματα και επιγραφές, καθώς και ναός με σκηνές που απεικονίζουν το ταξίδι του βασιλιά στον Άδη και παραστάσεις με θεότητες της αρχαίας αιγυπτιακής θρησκείας. Σε έναν ιδιαίτερα μακρύ και βαθύ διάδρομο, ο επισκέπτης συναντά τον κύριο ταφικό θάλαμο και δύο επιπλέον θαλάμους για τη βασίλισσα Τίγι και τη Σιταμούν, σύζυγο και κόρη του Αμενχοτέπ.

Παρά τη μεγαλοπρέπεια του χώρου, η ιστορική λεηλασία του τάφου αφαίρεσε πολλά σχετικά αντικείμενα με εξαίρεση το βαρύτατο γρανιτένιο καπάκι της σαρκοφάγου, που παραμένει εκεί ως βουβό μνημείο της αρχικής του δόξας. Σήμερα, η μούμια και άλλα ευρήματα του Αμενχοτέπ Γ΄ εκτίθενται στο Μουσείο Πολιτισμού της Αιγύπτου στο Κάιρο.

Το άνοιγμα του μνημείου αποτελεί και μια κίνηση αναζωογόνησης για τον αιγυπτιακό τουρισμό, λίγες εβδομάδες πριν την επίσημη έναρξη του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου. Για τους επισκέπτες, το πέρασμα στον σιωπηλό χώρο ενός αρχαίου βασιλιά είναι μια υπόκλιση στους πολιτισμούς που ανέδειξαν την ανθρωπότητα έναν διάλογο με τον χρόνο που εξακολουθεί να συγκινεί κάθε γενιά.