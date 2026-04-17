Οι Αμερικανοί πεζοναύτες που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζουν ολοένα πιο δύσκολες συνθήκες επιβίωσης, εν μέσω του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα USA Today, η παρατεταμένη διάρκεια των επιχειρήσεων και οι δυσκολίες στον ανεφοδιασμό έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση των ποσοτήτων τροφίμων που λαμβάνουν τα πληρώματα των πεζοναυτών. Το γεγονός αυτό επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητά τους και δημιουργεί ανησυχία στις οικογένειες των στρατιωτών.

Ο Νταν Φ., πατέρας πεζοναύτη που υπηρετεί στο USS Tripoli, εξέφρασε την ανησυχία του όταν είδε φωτογραφία από το γεύμα του παιδιού του. Όπως δήλωσε στην USA Today, «ο δίσκος μεσημεριανού ήταν κατά τα δύο τρίτα άδειος και περιείχε μία μικρή κουταλιά ψιλοκομμένου κρέατος και μία μόνο διπλωμένη τορτίγια».

Σε άλλη εικόνα που δημοσιοποιήθηκε από το USS Abraham Lincoln, φαίνονταν «μία μικρή χούφτα βρασμένα καρότα, ένα στεγνό μπιφτέκι και ένα γκρι κομμάτι επεξεργασμένου κρέατος», εικόνες που αποτυπώνουν τις δυσκολίες σίτισης των στρατιωτών στην περιοχή.