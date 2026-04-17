Η αλήθεια είναι πως φαινόμενο σαν αυτό σπάνια το συναντάς. Πολλώ δε μάλλον σε έναν οργανισμό επιπέδου Ολυμπιακού, που ζει και αναπνέει σε συνθήκες πρωταθλητισμού.

Σε μια ομάδα που χαρακτηρίζεται από τη δυναμική της έδρα. Και όμως καταγράφεται πλέον σε μια διευρυμένη βάση 40+ αγώνων σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις.

Και μιας και συμβαίνει σε όλες, προφανώς δεν μπορείς να το λογαριάσεις σαν σύμπτωση.

Δεν είναι σύμπτωση ότι οι Ερυθρόλευκοι αποδεδειγμένα ως εδώ είναι καλύτεροι μακριά από την έδρα τους παρά στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ενα γήπεδο χιλιοτραγουδισμένο, που απολαμβάνει τον δικό του μύθο και που φέτος έσπασε όλα τα ρεκόρ διαδοχικών sold out.

Ναι, είναι μεγάλο το δείγμα για να μην του δώσεις σημασία. Και στην προκειμένη περίπτωση; Ισως είναι και εκείνο το επιπλέον «όπλο» που οι πρωταθλητές χρειάζονται για να «γυρίσουν» τη Super League κατάσταση.

Είναι απλή η ανάγνωση της ιστορίας. Την Κυριακή στη Λεωφόρο παίζουν έναν «τελικό» κόντρα στον Παναθηναϊκό και μόνο με νίκη μένουν ζωντανοί στη διεκδίκηση του τίτλου.

Πιθανόν να είναι καλό νέο (λοιπόν) ότι αυτή η «οριακή» παρτίδα παίζεται εκτός έδρας. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος μακριά από το Φάληρο από ό,τι σε αυτό. Με αποδείξεις. Σαν να λέμε;

Στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός έχει 58 βαθμούς. Μάζεψε τους 30 στο Φάληρο αλλά σε 14 αγώνες. Και έχει 28 εκτός έδρας σε 13. Οι μέσοι όροι λοιπόν (2,14 βαθμοί ανά ματς εντός – 2,15 βαθμοί ανά ματς εκτός) δείχνουν ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ τα καταφέρνει καλύτερα μακριά.

Αντίστοιχα στο Κύπελλο, οι Πειραιώτες είχαν 2 νίκες και 1 ήττα (αυτή του αποκλεισμού στο νοκάουτ με τον ΠΑΟΚ) στην έδρα τους και 2/2 νίκες μακριά. Νίκησαν τον τελικό του Super Cup στο Παγκρήτιο κόντρα στον ΟΦΗ (έστω στην παράταση).

Και το πιο ενδιαφέρον; Ακόμη και στο Champions League έκαναν το ίδιο. Σε league phase και νοκάουτ της κορυφαίας διοργάνωσης έπαιξαν 5 ματς εντός έχοντας μια νίκη (Μπάγερ Λεβερκούζεν), δύο ισοπαλίες (Πάφος, Αϊντχόφεν) και δύο ήττες (Ρεάλ, Μπάγερ Λεβερκούζεν στα νοκάουτ).

Εκτός έδρας έπαιξε 5 ματς και έκανε δύο νίκες (Καϊράτ, Αγιαξ), μια ισοπαλία (Μπάγερ Λεβερκούζεν) και δύο ήττες (Αρσεναλ, Μπαρτσελόνα). Αν λοιπόν κάνουμε τα… πάντα βαθμούς σε όλες τις διοργανώσεις (για να γίνουν τα κλάσματα… ομώνυμα);

Ο Ολυμπιακός σε 22 ματς στην έδρα του έχει 41 σε όλες τις διοργανώσεις (1,86 ανά παιχνίδι). Και εκτός έδρας έχει άλλους 44 βαθμούς σε 21 (2,09 ανά παιχνίδι). Απαραίτητη σημείωση;

Η τελευταία ήττα της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εκτός έδρας προέκυψε στη Βαρκελώνη από την Μπαρτσελόνα: Ηταν 21 Οκτώβρη και την Κυριακή στη Λεωφόρο θα είναι 19 του Απρίλη. Πρόκειται για ένα ολόκληρο εξάμηνο δίχως ήττα εκτός έδρας, όταν στο ίδιο διάστημα οι Πειραιώτες έχουν χάσει στην έδρα τους πέντε φορές: Από τη Ρεάλ και την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Champions League.

Από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο. Τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Ειδικά σε ό,τι αφορά στο 2026; Η «διαφορά» προκύπτει εύκολα ρίχνοντας και μια ματιά στα γκολ.

Εχει από τον τελικό του Super Cup (3/1) και πέρα ο Ολυμπιακός γκολ εκτός έδρας στα ματς με ΟΦΗ (3-0, 1/3 και 3-0 στο πρωτάθλημα), Ατρόμητο (2-0, 10/1), Αγιαξ (2-1, 28/1), ΑΕΚ (1-1, 1/2), Αστέρα Τρίπολης (3-0, 4/2), Πανσερραϊκό (2-1, 1/3): 16 γκολ.

Και έχει στην έδρα του όλα και όλα 5 γκολ με Μπάγερ Λεβερκούζεν (2-0, 20/1) Βόλο (1-0, 24/1), Παναιτωλικό (2-0, 21/2)! ¢ Σύμφωνα με χθεσινό ρεπορτάζ της «Tuttosport», η Γιουβέντους δεν παρακολουθεί απλώς την εξέλιξη του Χρήστου Μουζακίτη αλλά έχει αρχίσει να μπαίνει όλο και πιο έντονα για την περίπτωσή του ενόψει καλοκαιριού.

Το δημοσίευμα αναφέρει μάλιστα ότι την περίπτωση για λογαριασμό της Γιούβε θα χειριστεί ο Τζόρτζιο Κιελίνι.

Στην τελική ευθεία

Σήμερα επιστρέφει ο Ολυμπιακός στις προπονήσεις για το ντέρμπι της Κυριακής – χθες ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε δώσει ρεπό. Και αναμένεται με ενδιαφέρον η «δοκιμή» 11άδας του Βάσκου σε μια συγκυρία που άπαντες είναι διαθέσιμοι.

Η αίσθηση είναι πως οι Πειραιώτες θα επιστρέψουν σε 4-2-3-1 με τον Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Κααμπί. Και ότι είναι πολύ πιθανό η μετακίνηση του Ζέλσον Μαρτίνς στον αριστερό διάδρομο να αφήσει «εκτός» πέρα από τον Μεντί Ταρέμι και τον Ντανιέλ Ποντένσε που καιρό τώρα είναι μακριά από τον καλό του εαυτό.

Εξέλιξη που δεξιά μπορεί να χωρέσει σαν winger τον Ροντινέι ή τον Αντρέ Λουίς.