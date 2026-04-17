Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League συνεχίστηκε με την πρωινή προπόνηση που πραγματοποιήθηκε χθες στη Νέα Μεσημβρία.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε έναν ακόμη λόγο να χαμογελά, καθώς μετά την παρουσία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο γήπεδο, είδε και τους Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ να πατούν χορτάρι και να συμμετέχουν σε μέρος του προγράμματος μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Η εξέλιξη αυτή κρίνεται σαφώς ενθαρρυντική για τον ρουμάνο προπονητή, χωρίς όμως να σημαίνει απαραίτητα ότι αλλάζει τα πλάνα του ενόψει της αναμέτρησης της Κυριακής.

Ο λόγος είναι ότι και οι τρεις ποδοσφαιριστές προέρχονται από μεγάλο διάστημα απουσίας από την αγωνιστική δράση, κάτι που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι απίθανο, να βρεθούν στο αρχικό σχήμα.

Στην παρούσα φάση δεν θεωρείται πως έχουν φτάσει ακόμη στο απαιτούμενο επίπεδο ετοιμότητας, ώστε να ξεκινήσουν ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι και να προσφέρουν από το πρώτο λεπτό τα στοιχεία που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ.

Η απουσία των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών είναι δεδομένο πως έχει επηρεάσει τον ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τη σημασία τους στο αγωνιστικό πλάνο.

Ο Σουαλιό Μεϊτέ αποτελεί κομβική μονάδα για τη μεσαία γραμμή, όντας από τους πιο επιδραστικούς χαφ του πρωταθλήματος, ενώ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ξεχωρίζει δημιουργικά, έχοντας καταγράψει τις περισσότερες ασίστ στην ομάδα τη φετινή σεζόν, μετρώντας 16 συνολικά.

Παρά τη δεδομένη ποιότητά τους, το τελευταίο διάστημα ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει προσαρμοστεί στα αγωνιστικά δεδομένα και έχει βρει τρόπους να διαχειριστεί την απουσία τους.

Είτε αρέσει είτε όχι, ο ρουμάνος τεχνικός έχει αναγκαστεί να «χτίσει» την ομάδα του χωρίς την παρουσία τους, διαμορφώνοντας εναλλακτικές λύσεις.

Τα ζητήματα

Το μεγαλύτερο ζήτημα εντοπίζεται στο δεξί άκρο της επίθεσης, εκεί όπου τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, που αποτελεί τη βασική εναλλακτική για τη συγκεκριμένη θέση, παραμένει εκτός και δεν υπολογίζεται για την επερχόμενη αναμέτρηση.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Λουτσέσκου να στρέφεται εκ νέου στη λύση του Δημήτρη Χατσίδη για το αρχικό σχήμα, καλύπτοντας εκ των έσω το κενό σε μια ιδιαίτερα απαιτητική θέση.

Ενα ακόμα ερωτηματικό αφορά και τη διαχείριση της κατάστασης του Γιάννη Μιχαηλίδη. Το τελευταίο διάστημα, ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός προσπαθεί να διαχειριστεί τις ενοχλήσεις που εμφανίζονται συχνά στο γόνατο του αριστερού του ποδιού.

Για τον ΠΑΟΚ ακολουθούν δυο πολύ σημαντικά ματς, καθώς μετά την αναμέτρηση με την ΑΕΚ υπάρχει ο τελικός Κυπέλλου, έξι μέρες αργότερα. Το γεγονός αυτό θέτει θέμα διαχείρισης της κατάστασης, καθώς ο Γιάννης Μιχαηλίδης ακολουθεί ουσιαστικά πρόγραμμα συντήρησης.

Για τον κεντρικό αμυντικό, οι δυο τελευταίες προπονήσεις θα είναι οι πλέον κρίσιμες καθώς από αυτές θα προκύψει η απόφαση αναφορικά με την παρουσία του στις επόμενες αναμετρήσεις.

Οι δυο τελευταίες προπονήσεις θα είναι πρωινές, με τον ΠΑΟΚ να αναμένεται να αναχωρήσει το απόγευμα του Σαββάτου με προορισμό την Αθήνα, για το κυριακάτικο ντέρμπι Δικεφάλων στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί από όπου οι Ασπρόμαυροι έχουν φύγει νικητές στις δυο τελευταίες τους επισκέψεις.

Ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει τόσο στα περσινά πλέι οφ (2-3) όσο και στην κανονική διάρκεια του φετινού πρωταθλήματος (0-2).