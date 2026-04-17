Ο Άρης επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και πρέπει να κερδίσει, εάν θέλει να συνεχίσει να ελπίζει. Αυτή τη φορά, αντίπαλος είναι ο ΝΠΣ Βόλος αύριο στις 19:00 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για τη δεύτερη αγωνιστική των πλέι οφ.

Μετά την… άκυρη εκκίνηση στην εξτρά διαδικασία του πρωταθλήματος με το 1-1 στη Λιβαδειά, οι Θεσσαλονικείς χρειάζονται πολύ περισσότερο τη νίκη απέναντι στην ομάδα της Μαγνησίας.

Από μόνη της, ωστόσο, δεν είναι αρκετή αφού περιμένουν ένα… δώρο του ΟΦΗ, ο οποίος υποδέχεται μία ώρα νωρίτερα τον Λεβαδειακό που προπορεύεται στην «κούρσα» της Ευρώπης.

O Αρης χρειάζεται το απόλυτο των νικών από εδώ και πέρα ή έστω να βρίσκεται σε απόσταση τριών βαθμών από τους Βοιωτούς μία αγωνιστική πριν από το φινάλε και το μεταξύ τους παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη στις 17 Μαΐου.

Ίδια «συνταγή», περισσότερες απαιτήσεις

Ο Μιχάλης Γρηγορίου… επένδυσε αυτή την εβδομάδα στο τακτικό κομμάτι και με έμφαση στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Η αποτελεσματικότητα στο τελευταίο τρίτο είναι το βασικό ζητούμενο στην αυριανή (18/04) αναμέτρηση και ο έλληνας τεχνικός θα ποντάρει στη… συνταγή της Λιβαδειάς για να φτάσει σε αυτήν.

Ο προπονητής του Αρη δεν σκοπεύει να αλλάξει και πολλά. Ισως και τίποτα με βάση τις δοκιμές των τελευταίων ημερών, έχοντας μόνο δύο ερωτηματικά με την αμυντική τετράδα.

Ο Αθανασιάδης θα είναι στο τέρμα, με έναν εκ των Φαντιγκά – Τεχέρο στα δεξιά. Ο Μεντίλ θα παραμείνει στα αριστερά, με τον Φαμπιάνο στα στόπερ και έναν εκ των Ρόουζ – Σούντμπεργκ στο πλευρό του.

Χόνγκλα και Ράτσιτς θα βρίσκονται στον χώρο του κέντρου, με τον Πέρεθ λίγο πιο μπροστά. Ο Γκαρέ με τον Γιαννιώτα στα εξτρέμ και ο Καντεβέρε στην κορυφή.