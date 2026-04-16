Πρόσφατα, τα «ΝΕΑ» παρουσίασαν τα πρώτα δεδομένα για το ρόστερ της νέας σεζόν και τα 26 ενεργά συμβόλαια τα οποία καλείται να διαχειριστεί ο Άρης.

Ένα νούμερο που με την αφαιρετική μέθοδο αποδεικνύεται ότι δεν είναι και… πραγματικό. Επί της ουσίας οι Θεσσαλονικείς μετρούν 15-16 παίκτες, το οποίο σημαίνει ότι θα είναι δραστήριοι μεταγραφικά για ακόμη ένα καλοκαίρι.

Αυτό προκύπτει από μία πρώτη ανάγνωση του ρόστερ, όπως και το μεγάλο κενό το οποίο υπάρχει και δεν είναι άλλο από εκείνο στην αμυντική γραμμή της ομάδας.

Σούντμπεργκ και Ρόουζ είναι στον… αέρα, όπως και ο Μεντίλ. Ο Φρίντεκ θα αποτελέσει παρελθόν. Κάπως έτσι, Φαμπιάνο και Κάμτσης είναι οι μόνοι σίγουροι στόπερ για την επόμενη χρονιά, μαζί με τους Τεχέρο-Φαντιγκά στα δεξιά της άμυνας και… κανένα αριστερό μπακ.

Ο Άρης θα χρειαστεί σίγουρα δύο βασικούς κεντρικούς αμυντικούς και το λιγότερο έναν παίκτη για τα αριστερά της άμυνας, ανάλογα με τις αποφάσεις του για τον Μεντίλ. Για αυτό και με τον τελευταίο έχει γίνει μία επαφή σε ανεπίσημο επίπεδο, ώστε σε περίπτωση που μείνει η ομάδα να έχει έναν λιγότερο «πονοκέφαλο» στο μεταγραφικό πλάνο του επόμενου καλοκαιριού.

Στη συζήτηση για την άμυνα μπορεί να ενταχθεί και η περίπτωση του Γιώργου Αθανασιάδη. Εφόσον ο Άρης αποφασίσει να κρατήσει τον Έλληνα κίπερ, τότε μαζί με τους Διούδη, Μάικιτς και Καράι κλείνει το μέτωπο των τεραμτοφυλάκων. Διαφορετικά, οι «κιτρινόμαυροι» θα πρέπει να βγουν στην αγορά και για «άσο». Ισως και για βασικό, εκτός εάν δοθεί ξανά αυτός ο ρόλος στον Διούδη τη νέα σεζόν, με την προϋπόθεση ότι ο Άρης δεν θα κρατήσει τον Αθανασιάδη.