Η σεζόν τελειώνει σε έναν μήνα για τον Άρη και άπαντες ελπίζουν σε διοικητικές εξελίξεις μετά τη 18η Μαΐου. Οσο, όμως, αυτές δεν φαντάζουν τόσο κοντά, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες εκκίνησης της νέας χρονιάς με τον Θεόδωρο Καρυπίδη στο «τιμόνι» της ομάδας.

Άλλωστε, ο διοικητικός ηγέτης του Άρη ήδη «τρέχει» για καιρό τώρα την προεργασία της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Τα top ζητήματα παραμένουν του προπονητή και των μεταγραφών, ωστόσο υπάρχει και το μέτωπο της διαχείρισης του υπάρχοντος έμψυχου δυναμικού.

Ο Άρης έχει τον εντυπωσιακό αριθμό των 26 ενεργών συμβολαίων για τη νέα σεζόν! Το λες… και έτοιμο ρόστερ! Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι αρκετά διαφορετική.

Πάμε να τους δούμε…

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Σωκράτης Διούδης

Λόβρο Μάικιτς

Eμιλιάνο Καράι

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Νοά Φαντιγκά

Αλβάρο Τεχερο

Φαμπιάνο Λέισμαν

Χρήστος Κάμτσης

Μάρκο Κέρκεζ

ΜΕΣΟΙ

Ούρος Ράτσιτς

Φρέντρικ Γενσεν

Κώστας Γαλανόπουλος

Μάρτιν Χόνγκλα

Μαμαντού Νινγκ

Μιχάλης Βοριαζίδης

Κωσταντίνος Χαρούπας

Σαραφιανός Παπασαραφιανός

*Μπενχαμίν Γκαρέ

Τάσος Δώνης

Ντούντου Ροντρίγκες

Οτμάν Μπουσαΐντ

*Αλβαρο Σαμόρα

*Κλέιτον Ντιαντί

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Λόρεν Μορόν

Κριστιάν Κουαμέ

Τίνο Καντεβέρε

Μιγκέλ Αλφαρέλα

Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν ειδικές περιπτώσεις: ο Γκαρέ αγωνίζεται ως δανεικός από τη Βάσκο Ντα Γκάμα μέχρι τα τέλη του 2026, ενώ οι Ντιαντί και Σαμόρα έχουν παραχωρηθεί δανεικοί σε Αλ Ντιρίγια και Βιζέου αντίστοιχα.

Πάμε τώρα να δούμε το πραγματικό νούμερο του ρόστερ, μέσω της αφαιρετικής μεθόδου.

Σε περίπτωση που προκύψουν πωλήσεις για τους δύο τελευταίους, ο συνολικός αριθμός των συμβολαίων μειώνεται στα 24.

Αν αφαιρεθούν οι Καράι, Παπασαραφιανός, Κάμτσης, Χαρούπας και Βοριαζίδης -δεν εχουν ενεργό ρόλο στο ροτέισον- τότε οι διαθέσιμες επιλογές περιορίζονται στους 18 ποδοσφαιριστές. Αυτοί αποτελούν τον βασικό κορμό, βάσει του ρόλου που είχαν στη φετινή σεζόν, αν και δεν αποκλείεται κάποιοι να αποχωρήσουν το καλοκαίρι.

Είναι, λοιπόν, εμφανές ότι υπάρχει μια βάση παικτών, όμως όλα δείχνουν πως και φέτος θα υπάρξουν αρκετές διαφοροποιήσεις στο ρόστερ. Οι εξελίξεις θα εξαρτηθούν τόσο από τις αποφάσεις της διοίκησης σχετικά με τα υπάρχοντα συμβόλαια όσο και από εκείνες που αφορούν ποδοσφαιριστές των οποίων οι συμφωνίες ολοκληρώνονται και ενδέχεται να επηρεάσουν τον τελικό αριθμό για τη νέα χρονιά.