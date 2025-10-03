Περιμένοντας τα χθεσινά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κοιτούσα τα στατιστικά του ματς του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στο οποίο ο πρωταθλητής Ελλάδας γνώρισε την πρώτη του ήττα στη σεζόν με 2-0. Ο Ολυμπιακός στο Εμιρεϊτς, απέναντι στην ομάδα που πέρυσι έφτασε στον ημιτελικό της διοργάνωσης κέρδισε περισσότερα κόρνερ, κράτησε την μπάλα περίπου όσο και η γηπεδούχος και υποχρέωσε την αντίπαλό να τρέξει πραγματικά πολύ. Οι αριθμοί αποτυπώνουν αυτό που είδαμε: ο Ολυμπιακός ήταν αξιοπρεπέστατος. Αλλά χάρισε στην Άρσεναλ δεκαπέντε λεπτά στην αρχή και βρέθηκε να χάνει από το 12ο λεπτό. Είχε το κουράγιο να παίξει το ποδόσφαιρό του ισορροπώντας σε ένα τεντωμένο σχοινί: ένα δεύτερο γκολ των Κανονιέρηδων θα σήμαινε και ότι δεν θα μπορούσε να πάρει τίποτα από το ματς. Αλλά δεν φοβήθηκε αυτό το ενδεχόμενο κι ανάγκασε τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων Ράγια σε δυο μεγάλες επεμβάσεις.

Βασικοί

Η Άρσεναλ είναι μια πανάκριβη ομάδα. Αυτό πολύ απλά σημαίνει πως έχει πάνω από 25 ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να είναι στη βασική της ενδεκάδα: στον καιρό μας σε αυτό φαίνεται ο πλούτος των ομάδων. Ολες οι πλούσιες ομάδες του καιρού μας ξεκινάνε με έντεκα πολύ καλούς παίκτες, αλλά αυτό συνέβαινε πάντα. Η διαφορά βρίσκεται στην ποσότητα. Στη διάρκεια του ματς με τον Ολυμπιακό ο κόουτς Αρτέτα έφερε από τον πάγκο για να βοηθήσει την άμυνα δυο αμυντικούς, τον δεξιό μπακ Τρίπιερ για να σταματήσει τον Ποντένσε και τον στόπερ Μοσκέρα για να ασχοληθεί με τον Ταρέμι, έστειλε στο γήπεδο τον Ντέκλαν Ράις φυσικό αρχηγό της ομάδας, και στο τέλος δυο εξαιρετικούς κυνηγούς όπως είναι ο Σάκα και ο Έσε – ο πρώτος βρήκε το γκολ του 2-0 στις καθυστερήσεις. Αυτοί οι πέντε αντικατέστησαν πέντε άλλους επίσης εξαιρετικούς παίκτες: η Άρσεναλ κοστίζει 1 δισ 300 εκατ. ευρώ και είναι γεμάτη πολυτέλειες. Αυτή τη συνθήκη είναι εξαιρετικά δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Ο Ολυμπιακός έχει ένα ανάλογο αβαντάζ στο ελληνικό πρωτάθλημα: ο πάγκος του είναι γεμάτος λύσεις και στα μέχρι τώρα παιχνίδια του αυτό μέτρησε. Πλην όμως δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει στον πάγκο παίκτες αξίας 350 εκατ. ευρώ όσο στοίχισαν στην Άρσεναλ οι παίκτες που ο Αρτέτα έστειλε στο γήπεδο για να βοηθήσει την ομάδα του να υπερασπιστεί το 1-0 όταν ο Ολυμπιακός την πίεσε.

Ρόστερ

Τα χρήματα που οι αγγλικές ομάδες εισπράττουν από τα τηλεοπτικά συμβόλαια και τις χορηγίες που φέρνει η συμμετοχή τους στην Πρέμιερ Λιγκ βοηθούν ώστε να εμφανιστούν στο Τσάμπιονς Λιγκ με ρόστερ πανάκριβα. Όχι τυχαία πέρυσι τα δύο από τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια τα κέρδισαν αγγλικές ομάδες: η Τότεναμ το Europa League και η Τσέλσι το Confertence League – η Τσέλσι καλοκαιριάτικα κέρδισε και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Δεν είναι απλό για κανένα να τους αντιμετωπίσει και δεν είναι τυχαίο ότι η Παρί Σεν Ζερμέν που κατέκτησε πέρυσι το Τσάμπιονς Λιγκ το έκανε αποκλείοντας αρχικά την Άστον Βίλα και στη συνέχεια την Άρσεναλ: αν θες να κάνεις κάτι σπουδαίο στην Ευρώπη πρέπει να αποκλείσεις ομάδες από το νησί. Σε αυτή την εποχή της αγγλικής ηγεμονίας ο γεμάτος κουράγιο Ολυμπιακός στάθηκε πολύ καλά στο Εμιρεϊτς. Όμως το αληθινά εξαιρετικό ήταν ο τρόπος που μίλησαν για το αποτέλεσμα οι παίκτες και ο προπονητής τους. Ελάχιστα στάθηκαν στο αποτέλεσμα και όλοι είπαν πως υπάρχει απλά στεναχώρια και τίποτε άλλο! Κι αυτή η αντίδραση είναι αισιόδοξο σημάδι για το μέλλον: οι παίκτες και ο προπονητής του Ολυμπιακού πιστεύουν πολύ στις δυνατότητές τους. Κι αν διορθώσουν κάποιες λεπτομέρειες δεν αποκλείεται να κάνουν αξιοπρόσεκτα πράγματα στο Τσάμπιονς Λιγκ μολονότι και στη συνέχεια τους περιμένουν δοκιμασίες. Στην επόμενη αγωνιστική υπάρχει ταξίδι στη Βαρκελώνη, στη μεθεπόμενη ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά ύστερα από όσα είδαμε στο Εμιρεϊτς δεν χωρά αμφιβολία πως οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ περιμένουν αυτά τα ματς πώς και πώς. Για να παίξουν το παιχνίδι τους κι ό,τι προκύψει.

Τούμπα

Στο μεταξύ στο πρόγραμμα του πρωταθλήματος προκύπτει ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Κυριακή. Το περασμένο καλοκαίρι όταν πολλοί σημείωναν ότι ο Ολυμπιακός έχει ενισχυθεί πολύ και ως εκ τούτου το πρωτάθλημα θα του είναι εύκολο διαφωνούσα επισημαίνοντας πως η συμμετοχή του στη league phase του Τσάμπιονς Λιγκ θα δυσκολέψει αρκετά τη σεζόν του. Τώρα βλέπουμε το γιατί. Ο Ολυμπιακός πάει στην Τούμπα ύστερα από ένα ματς που οι παίκτες του έδωσαν τα πάντα: ακόμα και οι λίγοι που φάνηκαν λίγο κατώτεροι των περιστάσεων (οι κόφτες του π.χ.) έδωσαν ό,τι μπορούσαν, απλά παίκτες όπως ο Έντεγκααρντ, ο Θουμπιμέντι, ο Μερίνο, ο Ράις είναι καλύτεροι παίκτες. Ύστερα από ένα τέτοιο ματς το επόμενο είναι πολύ δύσκολο: ο Μεντιλίμπαρ θα αλλάξει πολλούς, ακριβώς όπως έκανε και στο ντέρμπι με τον ΠΑΟ που ακολούθησε αυτό με την Πάφο. Στους παίκτες που περιμένω να χρησιμοποιήσει ο Βάσκος συγκαταλέγονται αρκετοί που ήρθαν το περασμένο καλοκαίρι: ο Καμπελά, ο Στρεφέτσα, ο Σιπιόνι, ο Νασιμέντο, ο Ταρέμι κ.λπ. Δεν ξέρω ωστόσο αν όλοι αυτοί μπορεί να καταλάβουν τις ειδικές δυσκολίες ενός παιχνιδιού απέναντι σε ένα ΠΑΟΚ που είναι σχεδόν υποχρεωμένος να κερδίσει.

Επιδείξεις

Παιχνίδι ευρωπαϊκό είχε χθες και ο ΠΑΟΚ, στο Βίγκο. Αλλά ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του είναι δεδομένο ότι έχουν στο μυαλό τους το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό εδώ και καιρό, ενώ όπως φάνηκε στο Εμιρεϊτς οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ ζουν φέτος κυρίως για τα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ. Οχι μόνο γιατί αυτή είναι μια διοργάνωση στην οποία όλοι θέλουν να αγωνιστούν, αλλά και γιατί αν δεν υπάρξει η μέγιστη συγκέντρωση και η καλύτερη δυνατή απόδοση θα σε συντρίψουν: δείτε τι έκανε η Μπάγερν Μονάχου στην Πάφο, η Ρεάλ στην Καϊράτ, η Νιούκαστλ στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, η Μαρσέιγ στον Άγιαξ κ.λπ. Δεν είδαμε νίκες αλλά επιδείξεις δύναμης.

Διαιτητής

Στην Τούμπα διαιτητής θα είναι ο γερμανός διεθνής Χαρμ Όσμερς. Οσες φορές έχει διευθύνει ματς στην Ελλάδα έχει κερδίσει ο γηπεδούχος. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει. Διότι ο προηγούμενος Γερμανός που ήρθε φέτος στην Ελλάδα, ο Ντενίζ Αϊτεκίν, νόμιζες ότι είχε προσωπικά με τον Ολυμπιακό! Ο Όσμερς δεν έχει διευθύνει παιχνίδι του – για τον ΠΑΟΚ αντιθέτως είναι γουρλής. Στην Τούμπα πέρυσι μαζί του κέρδισε τον ΠΑΟ.