Στην εκπομπή Ομάδα Live, ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, Στέλιος Στεργιάδης, μίλησε για την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Θέλτα στο Europa League, ενώ επίσης εστίασε στο αν έχει προκύψει θέμα στον ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, μετά τα συνεχή κακά αποτελέσματα της ομάδας.
Δημοφιλή
- 1
Πώς να προστατέψετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό από δέσμευση λόγω οφειλών
- 2
Γρηγόρης Βαλτινός: Γνώρισα τον πατέρα μου όταν ήμουν 25 ετών
- 3
Αγρίνιο: Έγκυος γέννησε πρόωρα από ιατρικό λάθοςης έδωσαν φάρμακο που προοριζόταν για γυναίκα που απέβαλε
- 4
Αλλάζει το Google Wallet και... χωράει τα πάντα: Όσα πρέπει να ξέρετε για να το λειτουργείτε σωστά
- 5
Γλυκά Νερά: Οι πρώτες εικόνες μετά τη δολοφονία της Καρολάιν – Αποκλειστικά το βίντεο που τράβηξαν οι αστυνο
- 6
Προσωπικός Αριθμός: Η ημερομηνία που «κλειδώνει» τις συναλλαγές με το Δημόσιο
- 7
Έκρηξη συνταξιοδοτήσεων: Οι τρεις αιτίες της μεγάλης φυγής και οι αλλαγές που έρχονται
- 8
Νίκος Δένδιας: Aποκάλυψε την πραγματική αιτία για την παραίτηση του διοικητή της Σχολής Αλεξιπτωτιστών
- 9
Άρτα: Τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τον θάνατο της 28χρονης εγκύου που προκάλεσε οργήι υποστήριξε η νοσηλ
- 10
Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να κάνετε online μέχρι 5 Νοεμβρίου
Oμάδα Live: Η διαφωνία Θεοδωρόπουλου – Σπηλιόπουλου για το πρώτο γκολ της Άρσεναλ
Στην εκπομπή ομάδα Live, ο παρουσιαστής Δημήτρης Θεοδωρόπουλος και ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού Δημήτρης Σπηλιόπουλος διαφώνησαν για το πρώτο γκολ που πέτυχε η Άρσεναλ, με τον Γκαμπριέλ Μαρτινέλι. O παρουσιαστής «έριξε» την ευθύνη για το γκολ στον Φρανσίσκο Ορτέγκα, ενώ ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού θεώρησε πως ο Κοστίνια έχει μεγαλύτερη ευθύνη στο γκολ από τον […]
Η Marca έδωσε σχεδόν… άριστα στον Κωνσταντέλια μαζί με τον Ιάγκο Άσπας
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μπορεί να έφυγε απογοητευμένος από το Βίγκο λόγω της ήττας του ΠΑΟΚ με 3-1 από τη Θέλτα, ωστόσο η εικόνα του στο «Μπαλαΐδος» δεν πέρασε απαρατήρητη.
Το «νεκρό» διάστημα που καταρρακώνει τον ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ έφυγε με άδεια χέρια από το Βίγκο, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από τη Θέλτα, αλλά αυτό που μένει ως κοινός παρονομαστής δεν είναι μόνο το σκορ.
Αδίκησε τον εαυτό του για μια ακόμα φορά
Ο ΠΑΟΚ έζησε μια βραδιά που θα θυμάται με πικρία στη Γαλικία. Το 3-1 από τη Θέλτα στη 2η αγωνιστική του Europa League δεν λέει όλη την αλήθεια για το πώς κύλησε το ματς.
Επιλογή του Νίκολιτς να μην έχει τον Γιόνσον
Άνοιξε μεγάλη κουβέντα από το βράδυ της Πέμπτης, εξαιτίας της κακής εμφάνισης του Μάρκο Γκρούγιτς και της απουσίας του Γενς Γιόνσον. Τα πράγματα όμως είναι πολύ απλά και ξεκάθαρα με την περίπτωση του Δανού αμυντικού μέσου. Ο Νίκολιτς φαινόταν από την προετοιμασία, ότι δεν υπολογίζει τον 32χρονο στον οποίο έδινε συνέχεια ολοένα και λιγότερο χρόνο […]