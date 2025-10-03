Ομάδα

Άνοιξε μεγάλη κουβέντα από το βράδυ της Πέμπτης, εξαιτίας της κακής εμφάνισης του Μάρκο Γκρούγιτς και της απουσίας του Γενς Γιόνσον. Τα πράγματα όμως είναι πολύ απλά και ξεκάθαρα με την περίπτωση του Δανού αμυντικού μέσου. Ο Νίκολιτς φαινόταν από την προετοιμασία, ότι δεν υπολογίζει τον 32χρονο στον οποίο έδινε συνέχεια ολοένα και λιγότερο χρόνο […]