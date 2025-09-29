Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, Νίκος Τζουάννης, μίλησε στην εκπομπή Ομάδα Live για το τελεσίγραφο που έχει τοποθετηθεί στον Σεργκέι Ρεμπρόφ, υποψήφιο προπονητή του Παναθηναϊκού, το οποίο λέει πως αν αύριο δεν πάρει το «εντάξει» από την Ουκρανική ομοσπονδία, τότε ο Παναθηναϊκός δεν θα προχωρήσει στο να τον υπογράψει ως τον νέο προπονητή των «Πράσινων».

