Η έδρα του Αστέρα Τρίπολης θα φιλοξενήσει τελικά το ΟΦΗ-Άρης το επόμενο Σάββατο (04/10), για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η έλλειψη διαθέσιμων γηπέδων στην Αθήνα οδήγησε το ματς στην πόλη της Αρκαδίας, μετά το αρχικό πρόβλημα να είναι η κακή κατάσταση του χλοοτάπητα στο Παγκρήτιο. Μία εικόνα που έκανε τον γύρο της […]