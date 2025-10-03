Καταρχάς δήλωσε:

«Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται δικαιολογίες. Είναι ένα μεγάλο σωματείο, είναι υποχρεωμένο να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Και το πιο περίεργο χθες είναι ότι πήγε πιο αμυντικά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αλλά δέχτηκε δύο γκολ όταν ήταν η ομάδα πια με περισσότερους παίκτες, παίκτες, μέσους, επιθετικούς ή χαφ».

Αναφορικά για το ματς με την Go Ahead Eagles είπε: ‘’

«Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δεν επιτρέπεται να μείνει χωρίς τους επιθετικούς σε ένα παιχνίδι που ήταν ελεγχόμενο. Δηλαδή το πρώτο ημίχρονο έβλεπα εγώ στο σπίτι ότι η γυναίκα μου και λέω αυτό το αυτό το παιχνίδι ήταν για πέντε γκολ. Πρέσσινγκ μπροστά, δεν μπορούσαν να βγουν από τη περιοχή, δεν μπορούσε να περάσει το στο μισό γήπεδο και ξαφνικά γίνεται μια αλλαγή και γυρνάνε όλα»

Για το ζήτημα του προπονητή ο Αργεντίνος δήλωσε:

«Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα, αλλά εγώ πιστεύω ότι πιστεύω ακόμα ότι ο Κόντης είναι ο κατάλληλος, τουλάχιστον να συνεχίζει σε μία περίοδο δύσκολη. Γιατί είναι Έλληνας, γιατί έχει γνώση του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχει μία εμπειρία με λίγο χρόνο για το σαν προπονητής στο επιτελείο, το προπονητικό επιτελείο στον Παναθηναϊκό γιατί ξέρουν. Πιστεύω ότι θέλει ηρεμία τώρα γιατί μεσολαβεί μία περίοδος που δεν θα υπάρχουν παιχνίδια. Τότε θα είναι καλύτερα τα πράγματα γιατί σβήνει λίγο η φωτιά που έχει ανάψει από χθες βράδυ. Φαντάζομαι δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Υπάρχει ένα παιχνίδι πρωταθλήματος και με μία νίκη ηρεμούν όλα »

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στην περαιτέρω βοήθεια που πρέπει να δώσουν οι βοηθοί του Χρήστου Κόντη:

«Αλλά εγώ στο λέω και επιμένω. Ακόμα και εγώ πιστεύω ότι. Ο Χρήστος ότι τώρα πρέπει να έχει περισσότερες βοήθειες από τους βοηθούς. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί συνήθως λένε πέτρες τον προπονητή. Πολλές φορές παρασύρονται γιατί τώρα έχουν το προνόμιο να έχουν μία οθόνη μπροστά στον πάγκο και να κοιτάνε και να γυρνάνε πίσω και να δούνε σε ριπλέι. Και πολλές βοήθειες έχουνε τότε. Αρκετές φορές οι προπονητές ζητάνε τη βοήθεια των βοηθών. Ε; Τότε οι βοηθοί. Πρέπει να καταλάβουν που βρίσκονται οι βοηθοί»

Για την διοικητική δομή του Παναθηναϊκού είπε:

«Τέλος πάντων, νομίζω ότι τώρα υπάρχουν πολλές φωνές. Φαίνεται στον Παναθηναϊκό εκεί μέσα υπάρχουν πάρα πολλές φωνές. ‘’

Για το θέμα της φυσικής κατάστασης των παικτών υπογράμμισε πως:

«Η ομάδα ήταν σούπερ για 90 λεπτά και σε ένα δύσκολο γήπεδο, σε συνθετικό χορτάρι. Η κούραση πια. Δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Έπαιξε το Σάββατο, η Ρεάλ Μαδρίτης με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Σε πολύ υψηλό επίπεδο, σε υψηλή ένταση το παιχνίδι. Δεν ξέρω πόσο τελείωσε και την Τρίτη παίξανε ξανά στην Ευρώπη. Οι ίδιοι ποδοσφαιριστές και πως αυτοί δεν κουράζονται και οι δικοί μας παίζουν κάθε βδομάδα και κουράζονται; Αυτό είναι άλλοθι.

Ο Ρότσα εντόπισε μεγάλη δυσκολία στο σκοράρισμα από πλευράς πράσινων και είπε:

«Δεν υπάρχει άλλος τέτοιος στον Παναθηναϊκό και του λείπει το γκολ. Αυτό είναι γεγονός, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει συνηθίσει να έχει πολύ μεγάλους σκόρερ. Από τον Αντωνιάδη, από τον Βαζέχα, από τον Μπεργκ, από τον Σισέ. Όλοι αυτοί ήταν μεγάλες προσωπικότητες. Τώρα του λείπει το γκολ’’

Δείτε αναλυτικά όλη την συνέντευξη του Χουάν Ραμόν Ρότσα εδώ :

Δείτε όλη την εκπομπή του ΟΜΑΔΑ LIVE με πλούσιο ρεπορτάζ για όλες τις ομάδες ΕΔΩ: