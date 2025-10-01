Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ έκλεισε ξανά μέρος της λειτουργίας της το 2018, καθώς κατέρρευσε για τρίτη φορά μέσα στη χρονιά η διμερής συμφωνία για τον προϋπολογισμό, λόγω των απαιτήσεων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για περισσότερα κονδύλια για την κατασκευή του τείχους στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Ο Τραμπ, επιμένοντας ότι οι Ρεπουμπλικανοί δεν επιθυμούν το shutdown, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του μπορεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση για να πλήξει τους Δημοκρατικούς.

«Κατά τη διάρκεια του shutdown μπορούμε να κάνουμε πράγματα που είναι μη αναστρέψιμα και επιζήμια για τους Δημοκρατικούς», είπε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, «όπως να κόψουμε τεράστιο αριθμό ανθρώπων, να περικόψουμε προγράμματα που τους αρέσουν, να μειώσουμε πράγματα που εκτιμούν».

Αναφέρθηκε επίσης σε πιθανές περικοπές σε οικονομικές ενισχύσεις και κρατικά προγράμματα, προσθέτοντας γρήγορα: «Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν θέλουμε απάτη, σπατάλη και κατάχρηση».

Με πληροφορίες από CNBC