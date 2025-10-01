Υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης διέκοψαν τη λειτουργία τους, από τα μεσάνυχτα, καθώς βαθιές διαφορές μεταξύ των δύο κομμάτων (Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών) απέτρεψαν το Κογκρέσο και τον Λευκό Οίκο από την επίτευξη μιας συμφωνίας χρηματοδότησης, πυροδοτώντας την έναρξη ενός αδιεξόδου, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια χιλιάδων ομοσπονδιακών θέσεων εργασίας.

Δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη δίοδος ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο, ενώ οι υπηρεσίες έχουν προειδοποιήσει ότι το 15ο κυβερνητικό shutdown από το 1981, θα μπορούσε να εμποδίσει την έκδοση της αναφοράς του Σεπτεμβρίου σχετικά με τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, να επιβραδύνει τη λειτουργία των αεροδρομίων, ν’ αναστείλει την επιστημονική έρευνα, ν’ αναβάλει την καταβολή των μισθών για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και να οδηγήσει σε καθεστώς άδειας άνευ αποδοχών 750.000 ομοσπονδιακούς εργαζόμενους, με ημερήσιο κόστος 400 εκατομμυρίων δολαρίων.