Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει τεθεί σε shutdown, αφού Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί απέρριψαν αμοιβαία τα προσωρινά τους σχέδια χρηματοδότησης.

Κεντρικό σημείο τριβής ήταν η υγειονομική περίθαλψη, με αποτέλεσμα οι περισσότερες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, εκτός των απολύτως κρίσιμων, να κινδυνεύουν να διακόψουν πλήρως τη λειτουργία τους μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.

Τι σημαίνει shutdown

Το shutdown, δηλαδή η αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σημαίνει ότι όλες οι μη απαραίτητες λειτουργίες παγώνουν. Αυτό επηρεάζει τα πάντα, από την κοινωνική ασφάλιση και τις αεροπορικές μετακινήσεις μέχρι την πρόσβαση στα εθνικά πάρκα.

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες εξαρτώνται από την έγκριση του προϋπολογισμού από το Κογκρέσο, ώστε ο Πρόεδρος να υπογράψει τη νομοθεσία για το νέο οικονομικό έτος. Αν δεν εγκριθεί η χρηματοδότηση, οι υπηρεσίες αναγκάζονται να σταματήσουν τη λειτουργία τους, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να μην εργάζονται και να μην πληρώνονται.

Η τρέχουσα αναστολή λειτουργίας διαφέρει από προηγούμενες, καθώς ο Τραμπ απείλησε να απολύσει περισσότερους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους σε περίπτωση μη ψήφισης της νομοθεσίας, χωρίς όμως η κυβέρνηση να διευκρινίζει ποιοι θα επηρεαστούν.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, μέσω του διευθυντή Russ Vought, δήλωσε ότι θα αναζητηθούν «ευκαιρίες» για μείωση του μεγέθους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης».

Τι θα συνεχίσει να λειτουργεί;

Οι κρίσιμες υπηρεσίες, όπως το FBI, η CIA, ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας, η Εθνοφρουρά και οι δυνάμεις ασφαλείας στα σύνορα, θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους. Η εθνική ενεργειακή υποδομή παραμένει ασφαλής, οι πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης θα καταβάλλονται, η υγειονομική περίθαλψη για βετεράνους και όσους εξαρτώνται από το πρόγραμμα Medicare συνεχίζεται, ενώ η Υπηρεσία Ταχυδρομείων θα συνεχίσει τις παραδόσεις.

Αναλυτικά:

Κοινωνική ασφάλιση, Medicare και Medicaid: Οι πληρωμές συνεχίζονται κανονικά. Περίπου 12% του προσωπικού της Κοινωνικής Ασφάλισης θα τεθεί σε άδεια, με συνέπεια προσωρινές καθυστερήσεις σε καμπάνιες ενημέρωσης.

Οι πληρωμές συνεχίζονται κανονικά. Περίπου 12% του προσωπικού της Κοινωνικής Ασφάλισης θα τεθεί σε άδεια, με συνέπεια προσωρινές καθυστερήσεις σε καμπάνιες ενημέρωσης. Προγράμματα σίτισης (SNAP, WIC): Θα συνεχίσουν κανονικά, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας.

Θα συνεχίσουν κανονικά, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας. Ταχυδρομεία : Το USPS δεν εξαρτάται από τη χρηματοδότηση του Κογκρέσου και θα παραμείνει πλήρως λειτουργικό.

: Το USPS δεν εξαρτάται από τη χρηματοδότηση του Κογκρέσου και θα παραμείνει πλήρως λειτουργικό. Αεροπορική κίνηση: Οι 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα συνεχίσουν να εργάζονται, χωρίς μισθό μέχρι την επανέναρξη, όπως και οι περισσότεροι υπάλληλοι TSA.

Οι 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα συνεχίσουν να εργάζονται, χωρίς μισθό μέχρι την επανέναρξη, όπως και οι περισσότεροι υπάλληλοι TSA. Στρατός και Εθνοφρουρά: Οι 2 εκατ. στρατιώτες και οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς παραμένουν σε υπηρεσία, χωρίς μισθό.

Οι 2 εκατ. στρατιώτες και οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς παραμένουν σε υπηρεσία, χωρίς μισθό. Ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής νόμου: FBI, DEA, Ακτοφυλακή και άλλες υπηρεσίες θα συνεχίσουν κανονικά.

FBI, DEA, Ακτοφυλακή και άλλες υπηρεσίες θα συνεχίσουν κανονικά. Σύνορα και Homeland Security: Οι υπάλληλοι για τη μετανάστευση, συνοριοφύλακες και τελωνειακοί θα παραμείνουν σε υπηρεσία, ενώ η είσπραξη δασμών συνεχίζεται.

Τι συμβαίνει με τους εργαζόμενους;

Κατά την τελευταία αναστολή λειτουργίας το 2018, 340.000 από τους 800.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους τέθηκαν σε αναγκαστική άδεια (furlough).

Όσοι τίθενται σε αναγκαστική άδεια θα λάβουν αναδρομικά τον μισθό τους μόλις επιστρέψουν στην εργασία, όμως η καθυστέρηση αυτή μπορεί να προκαλέσει οικονομική πίεση σε οικογένειες μέσα σε κρίση κόστους ζωής.

Η απόφαση για το ποιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε άδεια και ποιοι θα παραμείνουν εξαρτάται από τις επιμέρους υπηρεσίες, ενώ το Γραφείο Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου και ο Πρόεδρος έχουν προειδοποιήσει για πιθανές μαζικές απολύσεις.

Ποιους επηρεάζει

Οικονομικά δεδομένα: Η δημοσίευση σημαντικών στοιχείων για την οικονομία, όπως στοιχεία απασχόλησης και ΑΕΠ, θα ανασταλεί.

Μικρές επιχειρήσεις: Το 24% του προσωπικού της Small Business Administration θα τεθεί σε άδεια. Δεν θα εγκρίνονται νέα δάνεια, εκτός αυτών για ανασυγκρότηση μετά από φυσικές καταστροφές.

Φυσικές καταστροφές: Η FEMA διαθέτει 2,3 δισ. δολάρια στο Ταμείο Αντιμετώπισης Καταστροφών, αλλά περίπου 4.000 υπάλληλοί της θα τεθούν σε αναγκαστική άδεια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε shutdown

Η κατάσταση αυτή δεν είναι νέα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 έχουν σημειωθεί 20 shutdowns ή κενά χρηματοδότησης. Το 1995 η κυβέρνηση είχε σταματήσει τη λειτουργία της για σχεδόν ένα μήνα λόγω αδιεξόδου μεταξύ της κυβέρνησης Κλίντον και του Ρεπουμπλικανικού Κογκρέσου.

Πιο πρόσφατα, το 2018, οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να εγκρίνουν το σχέδιο του Τραμπ για τη χρηματοδότηση του τείχους στα νότια σύνορα, οδηγώντας σε shutdown 35 ημερών. Άλλες προηγούμενες αναστολές λειτουργίας διήρκησαν λιγότερο από μια εβδομάδα.

Τι μέλλει γενέσθαι;

Νέες ψηφοφορίες για τις προτάσεις προσωρινής χρηματοδότησης Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών αναμένονται την Τετάρτη, αν και άμεση συμφωνία φαίνεται απίθανη.

Οι Δημοκρατικοί ζητούν ανατροπή των περικοπών στο κρατικό πρόγραμμα υγειονομικής ασφάλισης Medicaid, οι οποίες είχαν περάσει νωρίτερα το καλοκαίρι από τους Ρεπουμπλικανούς.

Με πληροφορίες από Sky news, Reuters