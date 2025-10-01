Οι τιμές του χρυσού εκτοξεύτηκαν σε ιστορικό υψηλό την Τετάρτη, καθώς η ζήτηση των επενδυτών για ασφαλή καταφύγια αυξήθηκε μετά την έναρξη του κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ και τα αδύναμα στοιχεία της αγοράς εργασίας ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Η τιμή του χρυσού spot αυξήθηκε κατά 0,1% στα $3.860,13 ανά ουγγιά (06:13 GMT), μετά την καταγραφή ιστορικού υψηλού στα $3.875,32. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για χρυσό στις ΗΠΑ, με ημερομηνία παράδοσης τον Δεκέμβριο, ενισχύθηκαν κατά 0,4% στα $3.887,40.

Ο δείκτης δολαρίου (.DXY) υποχώρησε σε χαμηλό άνω της μιας εβδομάδας, καθιστώντας τον χρυσό πιο προσιτό για ξένους αγοραστές. Παράλληλα, τα futures στη Wall Street σημείωσαν πτώση.

«Ο χρυσός επωφελείται από ανησυχίες για την υποχώρηση του δολαρίου και την πολιτική κατάσταση γύρω από το αδιέξοδο για το shutdown των ΗΠΑ, καθώς και από τη γενικότερη γεωπολιτική αβεβαιότητα», δήλωσε ο Nicholas Frappell, επικεφαλής των θεσμικών αγορών στην ABC Refinery. Πρόσθεσε ότι οι προοπτικές παραμένουν ανοδικές, με στόχο τα $3.900+, και ενδεχομένως μέχρι τα $4.000.

Το shutdown προκλήθηκε από αδιέξοδο μεταξύ Κογκρέσου και Λευκού Οίκου για τη χρηματοδότηση, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος των κυβερνητικών υπηρεσιών και θέτοντας σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων. Η καθυστέρηση στην ανακοίνωση σημαντικών οικονομικών δεικτών, όπως η έκθεση για τις μη αγροτικές θέσεις εργασίας, προσθέτει αβεβαιότητα στις αγορές.

Το shutdown μπορεί επίσης να καθυστερήσει την ανακοίνωση σημαντικών οικονομικών στοιχείων, όπως η έκθεση για τις μη αγροτικές θέσεις εργασίας που αναμένεται την Παρασκευή. Η έκθεση JOLTS την Τρίτη έδειξε οριακή αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, παράλληλα με πτώση των προσλήψεων, με τους επενδυτές να τιμολογούν μείωση 25 μονάδων βάσης αυτόν τον μήνα και άλλη μία τον Δεκέμβριο. Η Εθνική Έκθεση Απασχόλησης ADP, που αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα, θα δώσει επιπλέον εικόνα για την αγορά εργασίας.

«Οι πιθανοί κίνδυνοι για την ανοδική πορεία του χρυσού περιλαμβάνουν την άνοδο του δολαρίου, απρόβλεπτες πολιτικές της Fed και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις στις ΗΠΑ», σχολίασε ο Michael Hsueh, αναλυτής πολύτιμων μετάλλων στη Deutsche Bank.

Ο χρυσός, παραδοσιακό μέσο αντιστάθμισης σε περιόδους οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας, ευνοείται σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων λόγω της μη-αποδοτικής φύσης του. Φέτος έχει σημειώσει κέρδη άνω του 47%.

Οι αγορές στην Κίνα, τη μεγαλύτερη καταναλώτρια χώρα χρυσού στον κόσμο, παρέμειναν κλειστές λόγω του φεστιβάλ του μεσοφθινοπώρου και θα ανοίξουν ξανά στις 9 Οκτωβρίου.