Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώρησε σε «κλείσιμο» για πρώτη φορά εδώ και έξι χρόνια, καθώς το διαιρεμένο ανάμεσα σε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς Κογκρέσο δεν μπόρεσε να συμφωνήσει για τα μέτρα χρηματοδότησής της ώστε αυτή να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.

Πρόκειται για διαδικασία η οποία σημαίνει ότι πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ σταματούν να λειτουργούν αναγκαστικά λόγω έλλειψη κεφαλαίων, διαδικασία γνωστή ως «shutdown».

Είναι η 15η φορά που συμβαίνει αυτό από το 1980 και μετά λόγω διαφωνιών για τις δαπάνες μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων στις ΗΠΑ, αλλά αυτή τη φορά υπάρχουν φόβοι ότι θα εκμεταλλευτεί τις εξελίξεις ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να προχωρήσει και σε απολύσεις μεγάλου αριθμού δημόσιων υπαλλήλων.

Τελευταία φορά που είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο σε μεγάλη κλίμακα ήταν στα τέλη του 2018 — κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ — όταν η κυβέρνηση έκλεισε εν μέρει για πέντε εβδομάδες. Ήταν διάστημα ρεκόρ, εν μέσω διαφωνιών σχετικά με τη χρηματοδότηση του τείχους στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού που είχε κατασκευάσει τότε ο Τραμπ.

Οι Ρεπουμπλικάνοι από την πλευρά τους τώρα επιμένουν ότι οι Δημοκρατικοί πρέπει απλώς να συμφωνήσουν στην παράταση της τρέχουσας χρηματοδότησης για άλλες επτά εβδομάδες για να συνεχίσει να λειτουργεί η κυβέρνηση. Οι Δημοκρατικοί από τη δική τους πλευρά τους απαιτούν οποιοδήποτε νομοσχέδιο τέτοιας χρηματοδότησης να περιλαμβάνει παράταση των ενισχυμένων επιδοτήσεων του Affordable Care Act για την υγειονομική περίθαλψη που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και μη ασφαλισμένα άτομα.

Πώς θα επηρεαστούν οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι;

Οι κυβερνητικοί υπάλληλοι που δεν βρίσκονται σε καίριες θέσεις ενδέχεται να τεθούν σε άδεια άνευ αποδοχών κατά τη διάρκεια του κλεισίματος. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου πλήρους κλεισίματος (lockdown) της κυβέρνησης το 2013, περίπου τέτοιοι 850.000 υπάλληλοι τέθηκαν σε άδεια άνευ αποδοχών, σύμφωνα με την Επιτροπή για έναν Υπεύθυνο Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό των ΗΠΑ. Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι από δύο εκατομμύρια πολιτικοί ομοσπονδιακοί υπάλληλοι στις ΗΠΑ.

Ποιες υπηρεσίες και οργανισμοί θα επηρεαστούν;

Το lockdown αναμένεται ότι θα επηρεάσει άμεσα μη απαραίτητα κυβερνητικά προγράμματα και υπηρεσίες που βασίζονται στις δαπάνες που πρέπει να εγκρίνονται κάθε χρόνο.

Σε προηγούμενες περιπτώσεις lockdown, αυτό οδήγησε στο κλείσιμο εκατοντάδων εθνικών πάρκων και μουσείων, στον περιορισμό των υπηρεσιών για τους βετεράνους, στην αναστολή των υγειονομικών επιθεωρήσεων, στην αναβολή των ακροάσεων για τη μετανάστευση και πολλά άλλα.

Σε αυτή τη φάση μπορεί να επηρεαστούν και οι ανακοινώσεις στατιστικών στοιχείων από την κυβέρνηση, όπως η απασχόληση και ο πληθωρισμός, δείκτες που αναμένει η αγορά για να εκτιμήσει μεταξύ άλλων και τις επόμενες κινήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Θα γίνουν αυτή τη φορά απολύσεις;

Οι εργαζόμενοι των οποίων η εργασία θεωρείται «ουσιώδης», όπως χαρακτηρίζεται, υποχρεούνται να εμφανίζονται στην εργασία τους, συχνά άνευ αποδοχών, μέχρι να λήξει το shutdown. Στους βασικούς κυβερνητικούς υπαλλήλους περιλαμβάνονται εν ενεργεία στρατιωτικοί και ομοσπονδιακοί αξιωματικοί επιβολής του νόμου.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος – ο οποίος έχει κάνει σημαντικά βήματα προς τη μείωση του μεγέθους των δημοσίων υπαλλήλων με το λεγόμενο Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης – έχει υποδείξει ότι αυτό το κλείσιμο θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Έχει υποδείξει ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο απόλυσης υπαλλήλων, αντί να τους θέτουν προσωρινά σε προσωρινή άδεια άνευ αποδοχών.

Σε υπόμνημα που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα, το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού ανέφερε στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να «αξιοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία για να εξετάσουν τη μείωση της δύναμης» ή τις μόνιμες απολύσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του Τραμπ.