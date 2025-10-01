Τουλάχιστον 91 άνθρωποι εκτιμάται ότι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια ισλαμικού οικοτροφείου στην Ινδονησία, μετά την κατάρρευση του κτιρίου κατά τη διάρκεια προσευχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδονησίας, οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 91 .

. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο σχολείο Αλ Κοζίνι στην πόλη Σιντοάρτζο, την ώρα της μεσημεριανής προσευχής.

στην πόλη Σιντοάρτζο, την ώρα της μεσημεριανής προσευχής. Οι υψηλότεροι όροφοι του κτιρίου βρίσκονταν υπό κατασκευή όταν κατέρρευσε.

βρίσκονταν υπό κατασκευή όταν κατέρρευσε. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 38 αγνοούμενους και τρεις νεκρούς .

. Διασώστες εξακολουθούν να επιχειρούν , με 15 σημεία επέμβασης εντοπισμένα στα ερείπια.

, με 15 σημεία επέμβασης εντοπισμένα στα ερείπια. Δεκάδες γονείς βρίσκονται στον τόπο του δυστυχήματος αναμένοντας νέα για τους αγνοούμενους.

Πιο αναλυτικά

Τουλάχιστον 91 άνθρωποι θεωρούνται πιθανόν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια του ισλαμικού οικοτροφείου που κατέρρευσε προχθές, στη Σιντοάρτζο της Ινδονησίας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών, Αμπντούλ Μουχάρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν το οικοτροφείο Αλ Κοζίνι κατέρρευσε την ώρα της μεσημεριανής προσευχής. Οι μαθητές βρίσκονταν στο τζαμί που στεγαζόταν στον χαμηλότερο όροφο, ενώ οι ανώτεροι όροφοι του κτιρίου ήταν υπό κατασκευή.

Η τελευταία ενημέρωση αναφέρει ότι 99 μαθητές και εργαζόμενοι κατάφεραν να σωθούν. Ωστόσο, ο αριθμός των αγνοουμένων αυξήθηκε σημαντικά, σε σχέση με τον προηγούμενο απολογισμό που έκανε λόγο για 38 αγνοούμενους και τρεις νεκρούς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το κτίριο κατέρρευσε τη στιγμή που εργάτες έριχναν σκυρόδεμα για την προσθήκη νέου ορόφου. Τα σωστικά συνεργεία δεν επιβεβαιώνουν ακόμη τον ακριβή αριθμό των επιζώντων, καθώς συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων.

Όπως εξήγησε ο υπεύθυνος επιχειρήσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Έρευνας και Διάσωσης, Έμι Φρίζερ, οι διασώστες επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας σε όσους έχουν παγιδευτεί. Έχουν εντοπιστεί 15 σημεία επέμβασης, εκ των οποίων τα οκτώ χαρακτηρίζονται ως μαύρα (χωρίς ανταπόκριση) και τα επτά ως κόκκινα (με σημάδια ζωής). Η πρόσβαση για τις διασωστικές ομάδες παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς μπορούν να παρέχουν βοήθεια μόνο μέσω μίας κύριας διάβασης στα ερείπια.

Δύο ημέρες μετά την τραγωδία, δεκάδες γονείς συγκεντρώνονται στον χώρο του δυστυχήματος, περιμένοντας ενημέρωση για τα αγνοούμενα παιδιά τους. Ανάμεσά τους και ο 49χρονος Χόλι Αμπντουλάχ Αρίφ, ο οποίος αναζητά τον ανιψιό του, Ρόζι, που παραμένει αγνοούμενος.