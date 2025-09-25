Περισσότεροι από 1.000 μαθητές στη Δυτική Ιάβα της Ινδονησίας υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση αυτή την εβδομάδα μετά την κατανάλωση σχολικών γευμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών. Το περιστατικό αποτελεί το τελευταίο σε μια σειρά ανάλογων γεγονότων που έχουν σημειωθεί στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν σίτισης που αποτελεί κεντρική πρωτοβουλία του προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο.

Κρούσματα μαζικής δηλητηρίασης καταγράφηκαν σε τέσσερις περιοχές της Δυτικής Ιάβας, ενώ οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ζητούν την ανάκληση του προγράμματος λόγω αυξανόμενων ανησυχιών για τη δημόσια υγεία. Την προηγούμενη εβδομάδα, 800 μαθητές αρρώστησαν ύστερα από την κατανάλωση δωρεάν σχολικών γευμάτων στη Δυτική Ιάβα και το Κεντρικό Σουλαουέσι.

Οι πρόσφατες εξελίξεις εγείρουν ερωτήματα για την ασφάλεια και την επάρκεια της επίβλεψης των συγκεκριμένων γευμάτων, τα οποία παρέχονται στο πλαίσιο κυβερνητικού προγράμματος που έχει διευρυνθεί ώστε να καλύπτει περισσότερους από 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Ο στόχος είναι η σίτιση 83 εκατομμυρίων ατόμων μέχρι το τέλος του έτους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 10,22 δισ. δολάρια, με πρόβλεψη διπλασιασμού για το ερχόμενο έτος.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ντέντι Μουλιάντι, πάνω από 470 μαθητές ασθένησαν στη Δυτική Μπαντούνγκ τη Δευτέρα, μετά την κατανάλωση δωρεάν γευμάτων, ενώ νέα περιστατικά σημειώθηκαν σε αυτή την περιοχή και στη Σουκαμπούμι την Τετάρτη, επηρεάζοντας τουλάχιστον 580 παιδιά.

Ο κυβερνήτης δήλωσε ότι “πρέπει να ελέγξουμε αυτούς που χειρίζονται το πρόγραμμα…Και το πιο σημαντικό απ΄όλα είναι πώς θα διαχειριστούμε την τραυματική εμπειρία των μαθητών μετά την κατανάλωση των γευμάτων”, επισημαίνοντας ότι τα τοπικά νοσοκομεία έχουν υπερφορτωθεί από τον αυξημένο αριθμό ασθενών μαθητών.

Το γραφείο του προέδρου δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού για τα πρόσφατα περιστατικά. Ο Νταντάν Χινταγιάνα, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Διατροφής που επιβλέπει το πρόγραμμα, ανέφερε ότι διεκόπη η παρασκευή γευμάτων στις κουζίνες όπου εμφανίστηκαν κρούσματα δηλητηρίασης.

Αύξηση των κρουσμάτων και μέτρα αντιμετώπισης

Το τοπικό δίκτυο Kompas TV μετέδωσε εικόνες από ένα γήπεδο στη Δυτική Μπαντούνγκ, το οποίο έχει μετατραπεί σε αυτοσχέδιο νοσοκομείο, με δεκάδες άρρωστους μαθητές σε πτυσσόμενα ράντζα και άλλους να βρίσκονται στο πάτωμα, εμφανώς καταπονημένοι. Άλλα πλάνα έδειξαν μαθητές να δέχονται τις πρώτες βοήθειες στους υπαίθριους χώρους νοσοκομείων, με συνεχή μεταφορά ασθενών από ασθενοφόρα.

Από την έναρξη του προγράμματος τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το think tank Network for Education Watch, τουλάχιστον 6.452 μαθητές σε όλη τη χώρα έχουν υποστεί τροφική δηλητηρίαση μετά την κατανάλωση των δωρεάν γευμάτων.

Ο κυβερνήτης Μουλιάντι επισήμανε ότι οι κουζίνες που παρασκευάζουν τα σχολικά γεύματα συχνά βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τα σχολεία, γεγονός που τις υποχρεώνει να ξεκινούν το μαγείρεμα πολύ νωρίς, ακόμη και από το προηγούμενο βράδυ. “Όταν το φαγητό ήταν ακόμη ζεστό, το τοποθετούσαν αμέσως στη συσκευασία και μετά την έκλειναν και έτσι γινόταν μπαγιάτικο, ξίνιζε”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοπική κυβέρνηση κήρυξε τη Δυτική Μπαντούνγκ σε κατάσταση έκτακτης υγειονομικής κρίσης λόγω της μαζικής δηλητηρίασης, παρέχοντας τη δυνατότητα για χρηματοδότηση της διαχείρισης της κρίσης από την περιφερειακή διοίκηση.