Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζουν οι ινδονησιακές αρχές, καθώς μέσα στη μέρα αναμένονται νέες μαζικές κινητοποιήσεις, στον απόηχο των πρόσφατων διαδηλώσεων που άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες ανάγκαζαν τον πρόεδρο Πραμπόβο Σουμπιάντο να προειδοποιεί για επικείμενη αυστηρότερη στάση της κυβέρνησης απέναντι στους διαδηλωτές.

Οι αρχικές διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν την 25η Αυγούστου, εξελίσσονταν σε ήρεμο κλίμα μέχρι το περιστατικό της Πέμπτης, όταν οδηγός μοτοταξί έχασε τη ζωή του στην Τζακάρτα έπειτα από σύγκρουση με όχημα της αστυνομίας. Το σχετικό βίντεο διαδόθηκε αστραπιαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυροδοτώντας νέα κύματα οργής.

Η ένταση εξαπλώθηκε γρήγορα σε μεγάλες πόλεις όπως η Γιογκγιακάρτα, η Μπαντούνγκ, η Σαμάρανγκ και η Σουραμπάγια στην Ιάβα, αλλά και στη Μένταν της Βόρειας Σουμάτρας. Για σήμερα, έχουν προγραμματιστεί νέες κινητοποιήσεις με έντονη συμμετοχή φοιτητών σε διάφορα σημεία του αρχιπελάγους.

Μαζικό κύμα διαδηλώσεων μετά από κοινωνική κατακραυγή

Οι τρέχουσες κινητοποιήσεις θεωρούνται οι πλέον μαζικές και βίαιες από τότε που ο Πραμπόβο Σουμπιάντο ανέλαβε καθήκοντα προέδρου τον Οκτώβριο του 2024. Χθες, μιλώντας ενώπιον του προεδρικού μεγάρου, ο επικεφαλής του κράτους προσπάθησε να αποκλιμακώσει την ένταση ικανοποιώντας εν μέρει τα αιτήματα των διαδηλωτών, ανακοινώνοντας την ακύρωση επίμαχων βουλευτικών επιδομάτων και αποζημιώσεων που είχαν προκαλέσει έντονη κοινωνική αντίδραση.

Την ίδια στιγμή, διαβεβαίωσε πως «το δικαίωμα στις ειρηνικές συγκεντρώσεις πρέπει να γίνεται σεβαστό και να προστατεύεται», αλλά προέτρεψε σε επαγρύπνηση, υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχουν ενδείξεις για παράνομες ενέργειες», και προειδοποίησε: «κάποιοι ολισθαίνουν στην προδοσία και στην τρομοκρατία».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας, Σιάφρι Σιαμσεντίν, τόνισε ότι οι αρχές είναι αποφασισμένες να λάβουν «αυστηρά μέτρα σε βάρος ταραχοποιών και πλιατσικολόγων» σε περίπτωση εισβολών σε ιδιωτικές ή δημόσιες εγκαταστάσεις.

Κλιμάκωση της βίας και συνέπειες στην καθημερινότητα

Τις τελευταίες νύχτες, καταγράφηκαν λεηλασίες σε σπίτια βουλευτών και του υπουργού Οικονομικών, Σρι Μουλγιανί Ιντραουάτι, προσθέτοντας ένταση στην ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα. Σε απάντηση, η αστυνομία έχει ενισχύσει τους ελέγχους με φυλάκια στην Τζακάρτα και συχνές περιπολίες, με στόχο την προστασία των πολιτών και την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας.

Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε φτάνοντας πλέον στους έξι νεκρούς. Τρεις εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή στη Μακασάρ, στη νήσο Νότια Κελέβη, μετά από εμπρησμό δημοσίου κτιρίου από ταραχοποιούς. Άλλος ένας άνδρας σκοτώθηκε στη Μακασάρ, ξυλοκοπημένος από πλήθος που τον υποπτεύθηκε ως συνεργάτη των αρχών ασφαλείας. Στη Γιογκγιακάρτα, πανεπιστήμιο ανακοίνωσε το θάνατο φοιτητή κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ως απάντηση στην κλιμάκωση της βίας, η πλατφόρμα TikTok ανακοίνωσε το Σάββατο την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας «live» στην Ινδονησία για λίγες ημέρες. Παράλληλα, σχολεία στην Τζακάρτα θα παραδίδουν μαθήματα διαδικτυακά τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, ενώ οι δημοτικοί υπάλληλοι κλήθηκαν να εργαστούν εξ αποστάσεως εφόσον είναι εφικτό.