Εντείνεται η ανησυχία στην Ινδονησία μετά τα τελευταία βίαια επεισόδια και τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις, καθώς τουλάχιστον 20 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με ανακοίνωση οργάνωσης που προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Επιτροπή για τους Εξαφανισθέντες και τα Θύματα Βίας (KontraS) γνωστοποίησε ότι, «έπειτα από έρευνες και επαληθεύσεις, είκοσι άνθρωποι παραμένει αδύνατο να βρεθούν». Τα περιστατικά αυτά σημειώνονται στον απόηχο εξέγερσης και μεγάλης κοινωνικής αναταραχής που συγκλονίζει τη χώρα από την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν ειρηνικά στις 25 Αυγούστου, με αίτημα τη διαμαρτυρία για επιδόματα και αποζημιώσεις σε κοινοβουλευτικούς. Ωστόσο, γρήγορα ξέφυγαν από τον έλεγχο, όταν την Πέμπτη σκοτώθηκε οδηγός μοτοταξί στην Τζακάρτα, καθώς παρασύρθηκε από όχημα της αστυνομίας. Από το περιστατικό αυτό, οι νεκροί έχουν ήδη φτάσει τους έξι.

Εξαφανίσεις σε πολλαπλές τοποθεσίες

Σύμφωνα με την KontraS, τα 20 άτομα εξαφανίστηκαν σε διάφορα σημεία όπως η Μπαντούνγκ, η Τζακάρτα και η Ντεπόκ, κοντά στην πρωτεύουσα, ενώ αναφέρεται επίσης και μια «άγνωστη» τοποθεσία ως σημείο εξαφάνισης.

Η ένταση, ωστόσο, δεν υποχωρεί. Χιλιάδες πολίτες βγήκαν ξανά στους δρόμους σε μεγάλα αστικά κέντρα του πολυπληθούς αρχιπελάγους, με τον στρατό να αναπτύσσει δυνάμεις στην Τζακάρτα προκειμένου να διατηρήσει την τάξη. Αναμένεται, μάλιστα, να ακολουθήσουν νέες κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα.

Διεθνείς αντιδράσεις και κάλεσμα για διαφάνεια

Οι πρόσφατες διαμαρτυρίες χαρακτηρίζονται ως οι κυριότερες και πιο βίαιες από την ανάληψη της εξουσίας από τον πρόεδρο Πραμπόβο Σουμπιάντο, τον Οκτώβριο του 2024. Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Ο ΟΗΕ απηύθυνε χθες κάλεσμα για «ταχείες, διεξοδικές και διαφανείς έρευνες» αναφορικά με τους θανάτους που σημειώθηκαν κατά τη βίαιη καταστολή των συγκεντρώσεων από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης.