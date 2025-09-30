Διασώστες στην Ινδονησία συνεχίζουν σήμερα τις έρευνες για τον εντοπισμό 38 ανθρώπων που εκτιμάται ότι παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια ισλαμικού σχολείου στην Ανατολική Ιάβα. Το κτίριο κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής προσευχής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, Μοχάμεντ Σιάφι, τρεις άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκροί, ενώ 99 έχουν διασωθεί μετά την κατάρρευση του οικοτροφείου Αλ Κοζίνι, στη Σιντοάρτζο, περίπου 780 χιλιόμετρα ανατολικά της Τζακάρτας.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, Αμπντούλ Μουχάρι, δήλωσε ότι το ασταθές κτίριο κατέρρευσε την ώρα που εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες. “Αυτό το αιφνίδιο συμβάν προκάλεσε πτώση δομικών υλικών πάνω σε δεκάδες μαθητές και εργαζόμενους”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διασώστες χρησιμοποιούν βαρύ εξοπλισμό, όπως εκσκαφέα και γερανό, ώστε να απομακρύνουν τα ογκώδη συντρίμμια. Ωστόσο, ο αξιωματούχος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης Νανάνγκ Σιτζίτ επισήμανε ότι, λόγω των 38 αγνοουμένων, οι αρχές διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βαριά μηχανήματα, φοβούμενες νέα κατάρρευση.

Περίπου 80 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής, σύμφωνα με τις αρχές. Παράλληλα, πλάνα του δικτύου KompasTV δείχνουν οικογένειες μαθητών να συγκεντρώνονται μπροστά από πίνακα ανακοινώσεων, αναζητώντας τα ονόματα των συγγενών τους στις λίστες των επιζώντων.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών ανέφερε ότι τα θεμέλια του κτιρίου δεν μπορούσαν να αντέξουν το βάρος της κατασκευής του τέταρτου ορόφου. Ο επιστάτης του οικοτροφείου, Αμπντούς Σαλάμ Μουτζίμπ, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara ότι οι εργασίες είχαν ολοκληρωθεί πριν από την προσευχή, αλλά παραδέχθηκε πως τα θεμέλια δεν επαρκούσαν για την υποστήριξη του οικοδομήματος.