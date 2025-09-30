Συνεργεία διάσωσης στην Ινδονησία συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό 38 ανθρώπων που εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια ισλαμικού σχολείου στην επαρχία Ανατολικής Ιάβας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που δεκάδες συμμετείχαν σε απογευματινή προσευχή, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ 102 ακόμη απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την κατάρρευση του σχολείου Αλ Κοζίνι στην πόλη Σιντοάριο. Σύμφωνα με τις αρχές, το κτίριο κατέρρευσε αιφνιδίως κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής.

“Το ξαφνικό περιστατικό συνέβη όταν συντρίμμια του κτιρίου έπεσαν πάνω σε δεκάδες μαθητές και εργαζόμενους”, δήλωσε ο Αμπντούλ Μουχαρί, εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.