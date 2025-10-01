Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής στο βόρειο Μόναχο, καθώς διερευνάται η πιθανότητα ύπαρξης εκρηκτικού μηχανισμού στην πόλη, έπειτα από τα περιστατικά εκρήξεων και πυροβολισμών που σημειώθηκαν νωρίτερα το πρωί.

Στην Αστυνομία υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι υπάρχει σχέση με το Oktoberfest. Σε μια ανακοίνωση αναφέρεται: « Αυτή τη στιγμή διερευνούμε όλες τις πιθανές κατευθύνσεις. Εξετάζουμε πιθανές συνδέσεις με άλλα μέρη στο Μόναχο, μεταξύ των οποίων και η Theresienwiese. Για αυτόν τον λόγο καθυστερεί το άνοιγμα του χώρου της γιορτής».

4. Lageupdate Aktuell ermitteln wir in alle Richtungen. Mögliche Zusammenhänge mit anderen Orten in München werden geprüft, darunter auch die Theresienwiese. Aus diesem Grund verzögert sich die Öffnung des Festgeländes. https://t.co/lZpvrHUCDx — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 1, 2025

Όπως αναφέρει η Bild, η πόλη του Μονάχου ανακοίνωσε ότι το Oktoberfest θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 5 μ.μ. Δήλωσε ότι έχει σταλεί επιστολή από τον δράστη, η οποία πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Η απόφαση για περαιτέρω ενέργειες θα ληφθεί σήμερα το απόγευμα.

Άνδρας φέρεται να παγίδευσε κατοικία με εκρηκτικά και κατόπιν να αυτοκτόνησε

Nωρίτερα, ένας άνδρας βρήκε τον θάνατο και ένας ακόμη τραυματίστηκε έπειτα από έκρηξη σε μονοκατοικία στο βόρειο Μόναχο, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της BILD, ο νεκρός είχε παγιδεύσει με εκρηκτικά την κατοικία των γονέων του, τα οποία πυροδότησε πριν αυτοκτονήσει. Από τις αλλεπάλληλες εκρήξεις ξέσπασε φωτιά, ενώ παραμένουν ανεπιβεβαίωτες οι πληροφορίες για πυροβολισμούς στην περιοχή και για έναν σοβαρά τραυματία.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει εκτεταμένη ζώνη γύρω από το σημείο, διακόπτοντας την κυκλοφορία των τρένων και των λεωφορείων. Παράλληλα, με ανακοινώσεις της καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή.