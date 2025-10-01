Ένας άνδρας βρήκε τον θάνατο και ένας ακόμη τραυματίστηκε έπειτα από έκρηξη σε μονοκατοικία στο βόρειο Μόναχο, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της BILD, ο νεκρός είχε παγιδεύσει με εκρηκτικά την κατοικία των γονέων του, τα οποία πυροδότησε πριν αυτοκτονήσει. Από τις αλλεπάλληλες εκρήξεις ξέσπασε φωτιά, ενώ παραμένουν ανεπιβεβαίωτες οι πληροφορίες για πυροβολισμούς στην περιοχή και για έναν σοβαρά τραυματία.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει εκτεταμένη ζώνη γύρω από το σημείο, διακόπτοντας την κυκλοφορία των τρένων και των λεωφορείων. Παράλληλα, με ανακοινώσεις της καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για το κοινό και διευκρινίζουν ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με το Oktoberfest, που βρίσκεται σε εξέλιξη στην πόλη.