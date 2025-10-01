Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μεταδίδουν η Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση BR και η εφημερίδα BILD, ένας άνδρας έχασε την ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε υπό ακόμη άγνωστες συνθήκες στο βόρειο Μόναχο, όπου νωρίτερα σήμερα σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις, ενώ ακούστηκαν πυροβολισμοί και έχει επίσης εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική και πυροσβεστική επιχείρηση και έχει αποκλειστεί μεγάλη περιοχή.

Κατά την BILD, ένα λεωφορείο εντελώς κατεστραμμένο από την έκρηξη βρίσκεται στην άκρη του δρόμου, όπου εντοπίστηκαν ένας άνδρας νεκρός, ενώ ένας ακόμη άνδρας έφερε τραύματα από σφαίρες.

Όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείo ειδήσεων (dpa), είναι πιθανό η πυρκαγιά να ξεκίνησε από παρακείμενη μονοκατοικία.