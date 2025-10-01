O Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στο Λονδίνο την Αρσεναλ και από όποια πλευρά κι αν δει κανείς το ματς είναι το δεύτερο πιο δύσκολο από αυτά που θα δώσουν οι Ερυθρόλευκοι στο Τσάμπιονς Λιγκ: το απολύτως δυσκολότερο είναι αυτό κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο ματς των εγκαινίων του νέου Καμπ Νου, ενώ υπάρχει στο πρόγραμμα και μια δοκιμασία κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά στο Καραϊσκάκη. Από το τελευταίο ματς του Ολυμπιακού κόντρα στους Κανονιέρηδες έχουν περάσει 4,5 χρόνια. Ο πρωταθλητής τότε είχε κερδίσει με 1-0 με ένα γκολ του Ελ Αραμπί. Από τότε ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει πάρα πολύ: είναι χαρακτηριστικό ότι ο μόνος παίκτης που τότε ήταν απλώς στην αποστολή κι απόψε θα αγωνιστεί βασικός είναι ο τερματοφύλακας Κωνσταντίνος Τζολάκης. Ο Ολυμπιακός έχει αυτή την στιγμή μια ομάδα καλύτερη από εκείνη, ωστόσο αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι η μεταβολή της Αρσεναλ.

Μακριά

Οι Κανονιέρηδες του Λονδίνου έμειναν για πολλά χρόνια όχι μόνο μακριά από τη διεκδίκηση της Πρέμιερ Λιγκ, αλλά και από μια απλή συμμετοχή στο Τσάμπιονς Λιγκ. Οταν όμως προ διετίας επέστρεψαν με προπονητή τον Αρτέρτα, κάποτε βοηθό του Πεπ Γκουαρντιόλα, στη μεγάλη διοργάνωση άλλαξαν εντελώς το status τους. Η ομάδα που αντιμετωπίζει απόψε ο Ολυμπιακός έχει φτιαχτεί για να κερδίσει και την Πρέμιερ Λιγκ και το Τσάμπιονς Λιγκ. Πέρυσι τερμάτισε στο αγγλικό πρωτάθλημα δεύτερη και έφτασε στους ημιτελικούς του Τσάμπιονς Λιγκ. Αν έχει ως προς το ελάχιστο βελτιωθεί φέτος κάτι σημαντικό θα προσθέσει στην τροπαιοθήκη της.

Πανάκριβη

Εχει βελτιωθεί; Φυσικά και θα ήταν αδύνατον αυτό να μην έχει συμβεί όταν το περασμένο καλοκαίρι ξόδεψε περίπου 300 εκατ. ευρώ (!) για να ενισχυθεί χωρίς να πουλήσει κανένα από τους περσινούς της βασικούς. Αυτά τα 300 εκατ. δόθηκαν μάλιστα για μόλις έξι παίκτες. Τα 70 εκατ. για το «πολυεργαλείο» που λέγεται Θουμπιθαμέντι που ήταν πέρυσι ο καλύτερος παίκτης της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Τα 69 εκατ. για τον μεσοεπιθετικό Εζε που έλαμψε πέρυσι με την Κρίσταλ Πάλας. Τα 66 εκατ. για το σέντερ φορ των 50 γκολ με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γκιόκερες. Τα 69 εκατ. για τον εξτρέμ Μαντουέκε, πρώην αστέρι της Τσέσλι: μπροστά σε αυτά τα 15 για τον πρώην στόπερ της Βαλένθια Μοσκέρα και τα 12 εκατ. για τον δανό τρεχαλιτζή Νόργκαρντ, που κατέφθασε από την Μπρέντφορντ, μοιάζουν ψίχουλα. Χάρη και στην εντυπωσιακή ενίσχυσή της η Αρσεναλ είναι δεύτερη στην Πρέμιερ Λιγκ (μόλις δυο βαθμούς πίσω από τη Λίβερπουλ) και ξεκίνησε το Τσάμπιονς Λιγκ κάνοντας μια διαδικαστική νίκη εκτός έδρας στην πρεμιέρα της στο Μπιλμπάο με 2-0: η Αθλέτικ του Ερνέστο Βαλβέρδε διαπίστωσε την ποιοτική της πρόοδο αδυνατώντας να της δημιουργήσει προβλήματα.

Τα πάντα

Είναι δύσκολο να μιλήσεις για αναπληρωματικούς και βασικούς σε μια τέτοια ομάδα. Ο Αρτέτα μπορεί αν θέλει να χρησιμοποιήσει 9-10 διαφορετικούς παίκτες από αυτούς που παρέταξε ως βασικούς στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του την Κυριακή κόντρα στη Νιούκαστλ. Ειδικά μεσοεπιθετικά οι λύσεις είναι πάρα πολλές: ο Ισπανός έχει αυτή τη στιγμή εκτός αποστολής τέσσερις πανάκριβους τραυματίες (τον νεοφερμένο Μαντουέκε και τους «παλιούς» Οντεγκαρντ, Χάβερτς και Γκάμπριελ) και όμως έχει σίγουρα πονοκεφάλους για τον ποιους κυνηγούς θα στείλει στο γήπεδο καθώς υπάρχουν ο Γκιόκερες, ο Εζε, ο Μαρτινέλι, ο Τροσάρντ, ο Σάκα και ο Νουάνερι κι όλοι θέλουν να ξεκινήσουν! Βέβαια αν στην επίθεση υπάρχει πλούτος, η αληθινή δύναμη της ομάδας του Αρτέτα είναι η μεσαία της γραμμή: τρία σοφά παιδιά με καλά πόδια, ο Ντέγκλαν Ράις, ο Μερίνο και ο Θουμπιθαμέντι κάνουν τα πάντα. Οπως πρέπει να κάνουν οι μέσοι του καιρού μας.

Σερί

Ο Ολυμπιακός απέναντι στην Αρσεναλ εκτός έδρας έχει τρεις νίκες στη σειρά: για ελληνική ομάδα το σερί του αυτό είναι απίθανο (και μοναδικό στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου). Οταν την απέκλεισε στο Europa League το 2020 με το ιστορικό γκολ του Ελ Αραμπί από τη σέντρα του Γιώργου Μασούρα στην παράταση, είχε κάνει τότε τη μεγαλύτερη πρόκριση στην ευρωπαϊκή του ιστορία: στη συνέχεια ο Ολυμπιακός μεγάλωσε ακόμα πιο πολύ με την κατάκτηση του Conference League αλλά και την αξιοπρεπέστατη περσινή του πορεία στο Γιουρόπα Λιγκ, όμως αυτά σημαίνουν πως η Αρσεναλ θα τον αντιμετωπίσει και πολύ πιο σοβαρά. Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να κάνει μια αληθινή υπέρβαση για να είναι ανταγωνιστικός. Το κακό με τις υπερβάσεις είναι ότι δεν γίνονται κατά παραγγελία.

Σχήμα

Υπάρχει ένα σχήμα που να του επιτρέπει να διαχειρισθεί το ματς καλύτερα; Πολλά μπορεί κάποιος να πει. Αλλά δεν υπάρχει διάταξη που σε τέτοιο ματς να εξασφαλίζει καλύψεις και να βοηθά στις αντοχές. Πρέπει όποιοι ποδοσφαιριστές επιλεγούν από τον Μεντιλίμπαρ να κάνουν την καλύτερή τους εφετινή εμφάνιση: κάποιοι ίσως και την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας τους. Το πρόβλημα είναι ότι πριν από το σπουδαίο ματς αυτό, κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού μοιάζουν να ψάχνουν την περσινή τους φόρμα: ο Κοστίνια, που απόψε θα ξεκινήσει σίγουρα αφού ο Ροντινέι είναι τραυματίας, ο Εσε, που το καλοκαίρι ταλαιπωρήθηκε και λίγο από έναν τραυματισμό, ο Ζέλσον που μόλις επέστρεψε, ο Ντάνι Γκαρθία, που δεν ξεκίνησε στο ματς με τον Λεβαδειακό μάλλον για να ξεκινήσει απόψε, χρειάζεται απόψε να θυμηθούν τις μεγάλες περσινές βραδιές τους. Το Τσάμπιονς Λιγκ απαιτεί υπερβάσεις: αν οι παίκτες δεν έχουν την καλύτερή τους απόδοση δεν μπορεί μια ελληνική ομάδα να γλιτώσει όταν έχει αντίπαλο ένα μεγαθήριο της Πρέμιερ Λιγκ. Θυμίζω ότι η Τσέλσι αντιμετώπισε πέρυσι στο ΟΑΚΑ τον Παναθηναϊκό στο Conference League με τους αναπληρωματικούς της και του έβαλε τέσσερα γκολ. Υπάρχει μεγάλη διαφορά επιπέδου: τα χρήματα που ξοδεύουν οι ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ τις καθιστούν απλησίαστες.

Ελπίδα

Από την άλλη αν θες να αγωνίζεσαι στο Τσάμπιονς Λιγκ πρέπει να δίνεις πιο πολλά από όσα συνήθως: η ελπίδα του Ολυμπιακού είναι οι παίκτες του απόψε να εμφανιστούν πραγματικά με το μαχαίρι στα δόντια, πράγμα που δεν έχουν κάνει σε κανένα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος φέτος. Ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα κερδίζει χαϊδεύοντας το γκάζι όποτε η περίσταση το απαιτεί, αλλά στο Τσάμπιονς Λιγκ αν δεν εμφανιστείς στα «κόκκινα» από το πρώτο λεπτό δεν γίνεται τίποτα. Είπα στα κόκκινα – λάθος μου. Κανονικά πρέπει να πω στα ερυθρόλευκα…