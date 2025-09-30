Στο μεγάλο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (1/10, 22:00) για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League αναφέρθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

«Χωρίς φόβο και με πάθος και με υπομονή με την Άρσεναλ», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Θα είναι πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Θα μας πιέσει όχι ο κόσμος αλλά ο αντίπαλος οπότε οι παίκτες πρέπει να παίξουν για το αποτέλεσμα».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ:

Φανταζόμαστε την περασμένη Κυριακή είδατε το παιχνίδι της Άρσεναλ με τη Νιούκαστλ. Σας προβληματίζει που είναι μία ομάδα που μέχρι το τέλος ψάχνει το γκολ και τα καταφέρνει συνήθως;

«Αυτό κάνουν οι καλές ομάδες. Προσπαθούν μέχρι το τέλος να κερδίσουν. Δουλεύουν πάρα πολύ για να το πετύχουν».

Είχατε πει μετά την κλήρωση ότι δεν θα αλλάξετε το στυλ ποδοσφαίρου; Είδαμε ότι η Άρσεναλ είχε καλή κυκλοφορία και έσπαγε με χαρακτηριστική άνεση το πρέσινγκ των Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ. Σκέφτεστε να αλλάξετε κάτι;

«Το να αλλάζαμε κάτι θα ήταν επικίνδυνο για εμάς. Δεν θα ξέραμε πώς θα το κάνουμε. Θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε».

Η Άρσεναλ είναι μία ομάδα που μπορεί να διασπάσει κλειστές άμυνες και είναι εξαιρετική στις στατικές φάσεις. Πώς σκέφτεστε να την αντιμετωπίσετε;

«Δεν πρέπει να τρελαινόμαστε. Πρέπει να μένουμε ψύχραιμοι. Αν σκεφτόμαστε συνεχώς τι καλό θα κάνει ο αντίπαλος, ίσως να μην ερχόμασταν και να μέναμε στον Πειραιά».

Είναι προτεραιότητά σας να εμφανιστεί ο Ολυμπιακός δίχως φόβο απέναντι σε μία τέτοια ομάδα;

«Φυσικά είναι σημαντική η νοοτροπία, να δείξει θάρρος και να αντιμετωπίσει έναν τέτοιο αντίπαλο. Όσο προετοιμασμένος κι αν είσαι, θα πρέπει να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις. Άλλο το να κλειστείς και να μην μπορείς να αντιδράσεις και αυτό είναι κάτι που ελπίζουμε να μην συμβεί. Εμείς θα επιδιώξουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε».

Ρωτήσαμε τον Αρτέτα ποιον θα έπαιρνε από τον Ολυμπιακό και απάντησε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ποιο είναι το σχόλιό σας;

«Τον ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι με αγαπάει, γιατί ήμουν προπονητής όταν εκείνος ήταν μικρό παιδάκι».

Είστε αήττητος στην Αγγλία και με τη Σεβίλλη, αλλά και με τον Ολυμπιακό. Σας ταιριάζει το αγγλικό ποδόσφαιρο. Η Άρσεναλ φαντάζει πολύ πιο δύσκολος αντίπαλος από την Άστον Βίλα. Τί πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός για να τα καταφέρει;

«Για όλα τα πράγματα υπάρχει η πρώτη φορά και ελπίζουμε αύριο να μην είναι η πρώτη φορά. Είναι σημαντικό να παίξουμε χωρίς φόβο και με θάρρος. Θα υπάρξουν στιγμές ότι θα υποφέρουμε και θα μας πιέσει ο αντίπαλος και θα πρέπει να δείξουμε αντοχή σε όλα αυτά».

Πόσο σας «προβληματίζει» το κομμάτι ότι υπάρχουν έξι χαφ στην ομάδα σας και με δεδομένη την επιστροφή του Σιπιόνι;

«Είναι πολύ εύκολο να έχεις πολλές επιλογές. Το κακό θα ήταν αν δεν είχαμε πολλές επιλογές. Θα αποφασίσω ποιος είναι η καλύτερη επιλογή για τη δεδομένη στιγμή και θα έχω την ευκαιρία να αλλάξω».

Δείτε παρακάτω τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε: