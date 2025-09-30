O Ντανιέλ Ποντένσε μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού απέναντι στην Άρσεναλ (01/10 22:00 MEGA) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League και τόνισε ότι οι ερυθρόλευκοι είναι έτοιμοι για να διεκδικήσουν τη νίκη στο Λονδίνο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το πώς περιμένει το αυριανό ματς και τι περιμένει για να πάρει αποτέλεσμα: «Περιμένω ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, με γρήγορο ρυθμό, αρκετά δύσκολα σημεία με αρκετές στατικές φάσεις. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε προετοιμασμένοι να τους αντιμετωπίσουμε και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».

Για τα τρία διπλά του Ολυμπιακού στο Εμιρέιτς με Πορτογάλους προπονητές και αν αυτή τη φορά θα είναι πρωταγωνιστής ένας Πορτογάλος ποδοσφαιριστής: «Υπήρχαν και Πορτογάλοι ποδοσφαιριστές πριν. Είχαμε πάντα αυτό το στοιχείο στην ομάδα. Έχουμε παίξει σε αυτή τη διοργάνωση άλλες δύο φορές, είναι μια καλή ευκαιρία να το κάνουμε ξανά».

Για τους ποδοσφαιριστές όταν αντιμετωπίζουν αστέρια του αθλήματος, πόσο μεγαλύτερο κίνητρο είναι να μπουν σε ένα τέτοιο γήπεδο και να αποδείξουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν: «Φυσικά για τους ποδοσφαιριστές είναι πολύ όμορφο και θέλουν να παίζουν απέναντι στις καλύτερες ομάδες και τους καλύτερους. Εϊναι σημαντικό να παίζουμε απέναντι σε τέτοιες ομάδες. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος με μεγάλους παίκτες. Ο στόχος μας έιναι πάντα να κερδίζουμε, είτε παίζουμε με την Άρσεναλ, είτε με τον Λεβαδειακό».

Για τις διαφορές της Premier League όταν ήταν εκείνος σε σχέση με σήμερα και τη σύγκριση με το δικό μας: «Η Premier League είναι το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Φυσικά είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στον κόσμο για πολλούς λόγους, κυρίως για τον ρυθμό που είναι δύσκολο να το βρεις αλλού. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο στοιχείο που θα αντιμετωπίσουμε.

Η σύγκριση της αγγλικής με την ελληνική λίγκα είναι λίγο περίεργη. Έπαιζα σε άλλου είδους ομάδα στην Αγγλία σε σχέση με εδώ, οπότε είναι δύσκολο να πω για τη διαφορά των δύο πρωταθλημάτων. Είμαι χαρούμενος που γύρισα στον Ολυμπιακό που έχουμε σαν στόχο να παίζουμε για τη νίκη. Στη Γουλβς ήταν όλα τα παιχνίδια απαιτητικά».

Δείτε παρακάτω τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε: