Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Δείτε εδώ τις δηλώσεις πόθεν έσχες έτους 2024

Δείτε εδώ τις δηλώσεις πόθεν έσχες έτους 2023

Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται τα στοιχεία του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, καθώς και των προσώπων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων.

Η ανακοίνωση

Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης «Πόθεν Έσχες» των ετών 2023 και 2024 (χρήσεις 2022 και 2023)

Από την Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 25 του Ν.5026/2023, ανακοινώνεται ότι σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 10.00 π.μ., αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, ανέλεγκτες, όπως κατατέθηκαν, οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης «Πόθεν Έσχες» των Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Υπεύθυνων Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων, Δημάρχων και Περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, των ετών 2023 και 2024 (χρήσεις 2022 και 2023). Οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία (3) έτη (άρθ. 32, παρ.1, Ν.5026/2023).

Το πλήθος των ανωτέρω είναι: για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις και για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

Η Επιτροπή Ελέγχου ευχαριστεί «όλους τους υπόχρεους που ανταποκρίθηκαν έγκαιρα στην υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, καθώς επίσης και το προσωπικό των υπηρεσιών της Βουλής των Ελλήνων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την πολύτιμη συμβολή τους προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή δημοσίευση».

Δείτε τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί

Κυριάκος Μητσοτάκης δείτε ΕΔΩ

Nίκος Ανδρουλάκης δείτε ΕΔΩ

Σωκράτης Φάμελλος δείτε ΕΔΩ

Δημήτρης Κουτσούμπας δείτε ΕΔΩ

Κυριάκος Βελόπουλος δείτε ΕΔΩ

Ζωή Κωνσταντοπούλου δείτε ΕΔΩ

Νικήτας Κακλαμάνης δείτε ΕΔΩ

Αλέξης Τσίπρας δείτε ΕΔΩ

Στέφανος Κασσελάκης δείτε ΕΔΩ

Αφροδίτη Λατινοπούλου δείτε ΕΔΩ