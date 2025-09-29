Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2022-2023.

Σύμφωνα με τη δήλωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου και της συζύγου του, Όλγας Πετροπούλου, για το έτος χρήσης 2022, τα περιουσιακά τους στοιχεία έχουν ως εξής:

Εισοδήματα

Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 78.532,27 ευρώ

Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο: 72,75 ευρώ

Άλλα εισοδήματα (παροχές συντάγματος και επιδόματα): 36.161,64 ευρώ

Καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και αμοιβές: 44.648,88 ευρώ

Έσοδα από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές: 40.000,00 ευρώ

Ακίνητα

Μονοκατοικία στη Μαγνησία, 413,96 τ.μ., έτος κατασκευής 1998, απόκτηση 2021

Μονοκατοικία στη Χαλκιδική, 7.970,00 τ.μ., έτος κατασκευής 1980, απόκτηση 2020

Βοσκότοπος/Χέρσες εκτάσεις στη Χαλκιδική, 7.970,00 τ.μ., απόκτηση 2020

Μονοκατοικία στην Πέλλα, 777,00 τ.μ., έτος κατασκευής 1963, απόκτηση 2022

Οχήματα

Επιβατικό Ι.Χ. (2017, 1.991 cc), αγορά το 2020, πώληση το 2022 έναντι 40.000,00 ευρώ

Δάνεια

Πιστωτική κάρτα: 5.000,00 ευρώ, με λήξη στις 30/09/2027

Μετοχές και Επενδύσεις

Συναλλαγές σε μετοχές και ασφαλιστικά προϊόντα, με αναφορές στα αντίστοιχα ποσά και την προέλευση των χρημάτων

Επιπλέον, καταγράφονται επενδύσεις σε ασφαλιστικά συμβόλαια, καθώς και μισθώσεις θυρίδων σε τράπεζες για το 2022.

Για το 2023

Εισοδήματα:

Από μισθωτές υπηρεσίες: 32.040,65 ευρώ

Από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα: 36,25 ευρώ

Από λοιπές παροχές: 28.564,15 ευρώ

Ακίνητα:

Μονοκατοικία στη Μαγνησία (413,96 m², επιφάνεια 148,26 m², έτος κατασκευής 1998)

Μονοκατοικία στη Χαλκιδική (7.970 m², έτος κατασκευής 1980)

Βοσκότοπος στην Χαλκιδική (7.970 m², έτος κατασκευής 2020)

Μονοκατοικία στην Πέλλα (777 m², επιφάνεια 67,85 m², έτος κατασκευής 1963)

Οχήματα:

Δεν αναφέρονται συγκεκριμένα οχήματα στη δήλωση.

Δάνεια: