«Τα πρόσφατα δημοσιεύματα από τον διεθνή Τύπο, αλλά και η ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο τόσο “αγαπούσε” η ΝΔ, επιβεβαιώνουν την τεκμηριωμένη και διαχρονική θέση της Ελληνικής Λύσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο “νεκροθάφτης» της Δημοκρατίας», υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με σημερινή δήλωσή του και σημειώνει:

«Η Ελληνική Λύση δεν θα επιτρέψει τη διατήρηση αυτής της ζοφερής κατάστασης όπου Δημοκρατία, Δικαιοσύνη και Διαφάνεια θα συνεχίσουν να “λερώνονται” από τα χέρια του Κ. Μητσοτάκη».