Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 δημοσιοποίησε σήμερα η Βουλή, μεταξύ των οποίων και εκείνη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε εισοδήματα ύψους 128.610,73 ευρώ, εκ των οποίων τα 21.000 ευρώ προέρχονται από ακίνητα. Στις τραπεζικές του καταθέσεις περιλαμβάνονται 940.778,6 ευρώ σε λογαριασμό στο Βέλγιο και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες.

Η ακίνητη περιουσία του παραμένει αμετάβλητη. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης σε δύο διαμερίσματα, έξι καταστήματα, ένα οικόπεδο και τρεις αποθήκες στο Ηράκλειο, καθώς και σε δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και ένα στο Βέλγιο.

Στην κατοχή του βρίσκεται επίσης ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο του 1992. Το 2023 προχώρησε στο άνοιγμα ατομικής επιχείρησης, ενώ διατήρησε τη συμμετοχή του στη βιοτεχνική εταιρεία “ΜΑΝΙ”. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν διαθέτει δανειακές υποχρεώσεις.

Το Πόθεν Έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη για το οικονομικό έτος 2022

Το Πόθεν Έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη για το οικονομικό έτος 2023