Την ανάγκη να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα αναμένεται να επισημάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, στην αποψινή ομιλία του στην 89η ΔΕΘ, λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να την εγγυηθεί.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, ο κ. Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ως εναλλακτική επιλογή απέναντι στην εξαετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τα αδιέξοδα για τα οποία θα την κατηγορήσει ότι προκάλεσε σε μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι μια Ελλάδα με δικαιοσύνη για όλους, ισχυρή οικονομία κι ένα Κράτος που σέβεται τον πολίτη.

Προς την κατεύθυνση αυτή θα διατυπώσει τις κορυφαίες εθνικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ με στόχο τη νέα Ευρωπαϊκή Σύγκλιση και τη μεταρρύθμιση του Κράτους, η οποία είναι βασική προϋπόθεση για να γίνουν αυτές πράξη. Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει μέτρα για το δημογραφικό, την παραγωγικότητα, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, τη μείωση των ανισοτήτων, την αξιοπρεπή εργασία και τη δικαιότερη κατανομή πλούτου.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να μιλήσει για επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, για νέο ΕΚΑΣ για χαμηλοσυνταξιούχους, παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, για το σύστημα φορολόγησης, για τη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της παιδείας, της υγείας και του πρωτογενή τομέα, για τη μείωση του αριθμού των υπουργείων, για λύσεις στο ζήτημα της κοινωνικής στέγης και διαφάνεια παντού.