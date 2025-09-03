Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε από το Ζάππειο μήνυμα για την ανάγκη μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης, κατά την 51η επέτειο της Ιδρυτικής Διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ. Στη διάρκεια της κεντρικής ομιλίας του, τόνισε ότι η σημερινή επέτειος πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, της παρακμής, της ατιμωρησίας και της αλαζονείας που, κατά τον ίδιο, χαρακτηρίζουν το «σύστημα Μητσοτάκη».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κάλεσε σε ενότητα και συστράτευση για τη «μεγάλη πολιτική αλλαγή» που, όπως είπε, απαιτεί ο ελληνικός λαός. «Η ήττα της ΝΔ θα είναι νίκη του ελληνικού λαού, νίκη της δικαιοσύνης, νίκη της διαφάνειας, νίκη κάθε πολίτη», υπογράμμισε, καλώντας κάθε δημοκράτη και προοδευτικό πολίτη να συμμετάσχει σε αυτόν τον αγώνα.

Κατηγορώντας ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη για διαφθορά και αναξιοπιστία, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως «οι μέρες της ασυδοσίας της ΝΔ τελειώνουν» και σημείωσε ότι η ακρίβεια, η κατάρρευση της δημόσιας υγείας και η θεσμική απαξίωση έχουν οδηγήσει τους πολίτες στα όρια της αντοχής τους.

Αναφερόμενος στη διαδρομή του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι ο ιδρυτής του Ανδρέας Παπανδρέου, μαζί με άλλους αγωνιστές, δημιούργησαν ένα πατριωτικό και προοδευτικό κίνημα που έφερε την εθνική συμφιλίωση, ενίσχυσε την κοινωνική κινητικότητα, προώθησε την ισότητα και στήριξε τους μη προνομιούχους. Εκτίμησε πως η πορεία του ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε «διαχρονικά εφαλτήριο κοινωνικών αγώνων» ενώ δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει και τα λάθη της παράταξης, σημειώνοντας πως το φορτίο αυτό έγινε αντικείμενο εργαλειοποίησης από πολιτικούς αντιπάλους.

Αλλαγή παραδείγματος στη διεθνή σκηνή και την Ευρώπη

Έμφαση έδωσε ο κ. Ανδρουλάκης και στις τεκτονικές αλλαγές και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, εξαιτίας της αβεβαιότητας και της αστάθειας που αυξάνεται με την ανοχή σε διεθνή εγκλήματα, όπως «η σφαγή στη Γάζα» και «η βάρβαρη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία». Προειδοποίησε ότι η αποχώρηση των δημοκρατών και σοσιαλιστών από τον αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αυταρχικότητα. Καυτηρίασε τις πρακτικές ηγετών όπως οι Πούτιν, Ερντογάν και Τραμπ, μιλώντας για την ανάγκη υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να «υποδύεται την Ωραία Κοιμωμένη», τονίζοντας την ανάγκη για ενιαία εργαλεία για τις οικονομικές, κοινωνικές και αμυντικές πολιτικές, τη δημιουργία ευρωστρατού και την επιβολή κυρώσεων σε παραβάτες των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και το τρέχον πολιτικό σύστημα

Σκληρή ήταν η κριτική του προς τη Νέα Δημοκρατία, την οποία κατηγόρησε για «καθεστωτισμό» και «αλαζονεία», για μετατροπή του κράτους σε εργαλείο εξυπηρετήσεων ημετέρων, απαξίωση θεσμών, λειτουργία της Βουλής ως «πλυντήριο ποινικών ευθυνών» και για οικονομική πολιτική που ζημιώνει τους πολλούς και ευνοεί τους λίγους. Ειδική αναφορά έκανε στη λειτουργία της ΕΥΠ, τις επιθέσεις σε ανεξάρτητες αρχές και τη μετατροπή του κοινωνικού κράτους σε μέσο κερδοσκοπίας.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε την ανάγκη για νέο ηθικό παράδειγμα στην πολιτική με ανασυγκρότηση θεσμών και εγγύηση της διάκρισης των εξουσιών, αλλά και τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης εθνικής στρατηγικής που δεν σύρεται πίσω από γεωπολιτικές εξελίξεις. Υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ καλείται να χτίσει μια Ελλάδα για όλους τους Έλληνες, όχι ένα κράτος εργαλείο στα χέρια των λίγων.

Αναφερόμενος στα λάθη του παρελθόντος και της μνημονιακής περιόδου, σημείωσε ότι πολλοί πολιτικοί παραμένουν «αμετανόητοι» και προσκολλημένοι σε πρακτικές αδιαφάνειας και αναξιοκρατίας, ενώ εξωθεσμικά κέντρα επιδιώκουν τον πλήρη έλεγχο του πολιτικού συστήματος. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι το πραγματικό αντίπαλο αποτελεί αυτό το σύστημα εξουσίας και τόνισε, «ενωμένοι μπορούμε να νικήσουμε και θα νικήσουμε».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ανέφερε πως ο λαός δεν αναζητά έναν νέο διαχειριστή της εξουσίας, αλλά αλλαγή, δικαιοσύνη και ελπίδα. Ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα υπηρετήσει αυτό το όραμα, επιδιώκοντας μια ισχυρή και δίκαιη Ελλάδα για όλους.

Το Σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το Δημογραφικό

Ιδιαίτερη θέση στην ομιλία του κατέλαβε η δημογραφική αναγέννηση, που, όπως τόνισε, αποτελεί υπαρξιακή ανάγκη για τη χώρα. Επισήμανε ότι «ισχυρή οικονομία χωρίς δημογραφική ανάταξη δεν υπάρχει», και παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, βασισμένο σε τρεις πυλώνες:

1ος Πυλώνας: Αντιστροφή brain drain – Νέο περιφερειακό μοντέλο

Εφαρμογή 12 σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης, προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Σύσταση διακομματικής επιτροπής για το Δημογραφικό στη Βουλή.

Κίνητρα σε εργαζόμενους και επιχειρηματίες για εργασία από απομακρυσμένες περιοχές (τηλεργασία).

Υποστήριξη της νησιωτικότητας και ορεινότητας, με έμφαση στην πρόσβαση σε εκπαίδευση, υγεία και πολιτισμό για όλα τα παιδιά.

Ολοκληρωμένη στεγαστική στήριξη, με κεντρικό εργαλείο το πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής «GenRent», που αξιοποιεί τη δημόσια περιουσία προς όφελος των πολιτών και όχι των εργολάβων.

Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την αύξηση των ενοικίων και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας μέσω της «golden visa», εκτιμώντας ότι η αποτυχία της ΝΔ στο θέμα της στέγασης θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα στις επόμενες εκλογές.

2ος Πυλώνας: Εναρμόνιση εργασιακής και οικογενειακής ζωής

Καθολική και δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή.

Επίδομα 200 ευρώ μηνιαίως για δαπάνες παιδιών έως 3 ετών, με εισοδηματικά κριτήρια.

Ελεύθερες μετεγγραφές στα πανεπιστήμια για παιδιά πολυτέκνων.

Δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη κόστους φαρμάκων.

Πρόγραμμα δωρεάν συντήρησης γενετικού υλικού.

Κάλυψη εξόδων διαμονής για εγκύους από απομακρυσμένες περιοχές πριν τον τοκετό.

3ος Πυλώνας: Πολιτικές για την οικογένεια

Εθνικός αποταμιευτικός λογαριασμός για κάθε παιδί, ως θωράκιση για το μέλλον τους.

Εξίσωση δικαιωμάτων και παροχών για τρίτεκνους με τους πολύτεκνους.

Φορολογικά μέτρα που προστατεύουν τους γονείς: μηδενισμός ΦΠΑ σε βρεφικά είδη, και μείωση 75% στον ΕΝΦΙΑ για τα πρώτα 100 τ.μ. των κατοικιών πολύτεκνων οικογενειών.

Το πλήρες δημογραφικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όπως ανέφερε, θα ανακοινωθεί σύντομα, με προοπτική τετραετίας και με κεντρικό στόχο τη δημογραφική ανάταξη της χώρας.