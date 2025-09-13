«Έναν δρόμο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας», περιέγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που παρουσιάζεται αυτή την ώρα στην ΔΕΘ.

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Και δεν θα υπάρξει ελπίδα για το μέλλον, αν δεν κερδίσουμε το παρόν. Ένα παρόν που η εξαετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

γέμισε με αδιέξοδα πλατιά κοινωνικά στρώματα» τόνισε ξεκινώντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Η ελπίδα διαψεύστηκε» είπε για την κυβέρνηση της ΝΔ, μιλώντας για «υποχώρηση στο εισόδημα, στο ΕΣΥ και στην ποιότητα των θεσμών. «Η Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι η Ελλάδα των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων, των μεγάλων χαμένων ευκαιριών. Αντί να συγκλίνουμε με την Ευρώπη, αποκλίνουμε» υπογράμμισε.

Έκανε δε λόγο για ένα «συμβόλαιο αλήθειας» με τους πολίτες. «Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής», είπε και συνέχισε: «Απέναντι στον κυνισμό της κυβέρνησης (…) μια Ελλάδα για όλους». Απευθυνόμενος στο κεντρογενές ακροατήριο, έδωσε έμφαση στο «προσωπείο του μεταρρυθμιστή» του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος «χρησιμοποίησε το κράτος ως λάφυρο». «Το έκανε εργαλείο εξυπηρέτησης “ημετέρων” με ρεκόρ μετακλητών και απευθείας αναθέσεων. Μετέτρεψε τη Βουλή σε “πλυντήριο” σκανδάλων και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να καλύψει τις ευθύνες των υπουργών του. Χρησιμοποίησε την ΕΥΠ ως προσωπικό μηχανισμό ελέγχου και παρακολούθησης υπουργών, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και πολιτικών αντιπάλων», σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Απέναντι στον «καθεστωτισμό και την αλαζονεία της ΝΔ», ο Ανδρουλάκης μίλησε για «μια γενναία αλλαγή – πολιτική, ηθική και αξιακή-. Αλλιώς η κρίση εμπιστοσύνης θα υπονομεύσει τη Δημοκρατία και το μέλλον μας». Ο κ. Ανδρουλάκης περιέγραψε πέντε εθνικές προτεραιότητες: «Δημογραφική Αναγέννηση, Ανθεκτική και Ανταγωνιστική Οικονομία με ανάκαμψη της Παραγωγικότητας, Άνοδος βιοτικού επιπέδου, Μείωση Ανισοτήτων και πρόσβαση για όλους στο κοινωνικό κράτος, Αξιοπρεπής εργασία για όλους». Όπως είπε, «αυτές οι εθνικές προτεραιότητες απαιτούν ισχυρή πολιτική βούληση. Στο τιμόνι της χώρας ένα κόμμα σοβαρό και υπεύθυνο, που θα έχει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού».

