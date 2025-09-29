Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, δήλωσε για το οικονομικό έτος 2022 εισοδήματα ύψους 75.050 ευρώ. Σύμφωνα με τη δήλωση πόθεν έσχες, οι καταθέσεις του σε τρεις λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα ανήλθαν συνολικά σε 5.520,46 ευρώ.

Στην κατηγορία των ακινήτων, ο κ. Κουτσούμπας δήλωσε δύο διαμερίσματα στη Λαμία, τα οποία προέρχονται από γονική παροχή.

Για το επόμενο οικονομικό έτος, το 2023, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ δήλωσε έσοδα 66.157,68 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις του, αυτές ανήλθαν σε 10.686,5 ευρώ, κατανεμημένα σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς. Παράλληλα, καταγράφηκε και ένας μηδενικός ειδικός λογαριασμός βουλευτή που άνοιξε το 2023.

Δεν σημειώθηκαν αλλαγές στην περιουσιακή του κατάσταση ως προς τα ακίνητα.