Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εξέφρασε την βαθιά του οδύνη για την απώλεια τής κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.

Εγραψε ο κ. Κουτσούμπας:

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.

Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους.