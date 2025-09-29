Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, έγινε υπόχρεη στη δήλωση πόθεν έσχες τον Ιούλιο του 2024, μετά την εκλογή της ως ευρωβουλευτής. Σύμφωνα με την αρχική δήλωση για το 2024 (χρήση 2023), εμφανίζει εισοδήματα 3.001,68 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για το ίδιο έτος δηλώνει έναν τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα με υπόλοιπο 4.760,15 ευρώ, προερχόμενο από εισοδήματα προηγούμενων ετών, καθώς και ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο 1.498 κ.εκ., με πρώτη κυκλοφορία το 2007 και χρόνο κτήσης το 2018.

Το πλήρες πόθεν έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου για το 2024 (χρήση 2023) είναι διαθέσιμο [εδώ].