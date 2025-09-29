Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Στα «πόθεν έσχες» περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, οι δηλώσεις παραμένουν αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής για τρία έτη. Το πλήθος των δηλώσεων ανέρχεται για το έτος 2023 σε 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες, ενώ για το έτος 2024 σε 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

H ανακοίνωση της Βουλής:

«Από την Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 25 του Ν.5026/2023, ανακοινώνεται ότι σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 10.00 π.μ., αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, ανέλεγκτες, όπως κατατέθηκαν, οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης «Πόθεν Έσχες» των Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Υπεύθυνων Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων, Δημάρχων και Περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, των ετών 2023 και 2024 (χρήσεις 2022 και 2023). Οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία (3) έτη (άρθ. 32, παρ.1, Ν.5026/2023).

Το πλήθος των ανωτέρω είναι: για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις και για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

Η Επιτροπή Ελέγχου ευχαριστεί «όλους τους υπόχρεους που ανταποκρίθηκαν έγκαιρα στην υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, καθώς επίσης και το προσωπικό των υπηρεσιών της Βουλής των Ελλήνων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την πολύτιμη συμβολή τους προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή δημοσίευση».