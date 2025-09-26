O Προμηθέας Πάτρας είναι ο πρώτος φιναλίστ του Stoiximan Super Cup νικώντας την ΑΕΚ στο πρώτο ημιτελικό με σκορ 84-70 . Καλύτερος παίκτης του αγώνα ο Ρομπ Γκρέϊ, ο οποίος σημείωσε συνολικά 30 πόντους.

Ο Προμηθέας μπήκε δυνατά στο παιχνίδι με έναν Ρομπ Γκρέϊ να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, έχοντας 11 πόντους και δίνοντας στον Προμηθέα προβάδισμα 10 πόντων στην πρώτη περίοδο.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στο παιχνίδι στο δεύτερο δεκάλεπτο με τους Λεκαβίτσιους, Φλιώνη και Σίλβα να είναι παραγωγικοί, ωστόσο το «Σόου» του Γκρέϊ συνεχίστηκε και ο Προμηθέας πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 5 πόντων. Ο Γκρέϊ είχε περίπου τους μισούς πόντους της ομάδας στο ημίχρονο, έχοντας 19 από τους 42.

Η διαφορά παρέμεινε στους 5 με 6 πόντους στο τέλος της τρίτης περιόδου, με τον Γκρέϊ να έχει δύο πόντους στο πρώτο μισό του δευτέρου ημιχρόνου και τον Κρις Σίλβα και τον Κουζμίνσκας να κρατάνε ζωντανή την ΑΕΚ στο παιχνίδι.

Όμως στην τέταρτη περίοδο η διαφορά «ξέφυγε» πάνω από 10 πόντους, με τον Γκρέϊ να έχει ως συνεργάτες του τους ΜακΚόλουμ και Χάμοντς με το τελικό σκορ να γράφει 84-70

Το σκορ στο τέλος της κάθε περιόδου: 24 – 14, 42 – 37, 61 – 55, 84-70