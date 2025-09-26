Η παραγωγή των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων Audi Q4 e-tron, VW ID4 και ID7 μειώνεται εν μέσω χαμηλής ζήτησης και των επιπτώσεων των αμερικανικών δασμών.

Η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, Volkswagen, λόγω του περιορισμού του όγκου των πωλήσεων αποφάσισε να μειώσει και να σταματήσει την παραγωγή σε δύο από τα εργοστάσιά της ηλεκτρικών οχημάτων στη Γερμανία, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Το εργοστάσιο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στο Τσβίκαου θα σταματήσει την παραγωγή για μία εβδομάδα από τις 6 Οκτωβρίου λόγω της χαμηλής ζήτησης για το Audi Q4 e-tron, όπως ανέφερε το δημοσίευμα, επικαλούμενο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Το πολυτελές μοντέλο πλήττεται από τους δασμούς των ΗΠΑ και την πίεση της Γερμανίας να χαλαρώσει την απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Το εργοστάσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Έμντεν έχει μειώσει τις ώρες εργασίας των εργαζομένων και αναμένεται να σταματήσει τις γραμμές παραγωγής για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το εργοστάσιο στο Έμντεν, το οποίο κατασκευάζει τα μοντέλα VW ID4 και ID7, έχει μειώσει τις ώρες εργασίας και αναμένεται επίσης να κλείσει τις εργοστασιακές γραμμές για αρκετές ημέρες, όπως δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την πληροφορία. Η Volkswagen δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι δύο εγκαταστάσεις παράγουν αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτες στις διακυμάνσεις της ζήτησης για μοντέλα που τροφοδοτούνται από μπαταρίες.

Ενώ η VW επωφελείται από την αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, ο συνολικός ρυθμός ανάπτυξης στην περιοχή αποδεικνύεται πιο αργός και πιο ανομοιόμορφος από ό,τι αναμενόταν αρχικά, σύμφωνα με το Automotive News Europe.

Η VW αντιμετωπίζει, επίσης, προβλήματα με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Τα δύο εργοστάσια ήταν μέρος της τεράστιας συμφωνίας αναδιάρθρωσης της VW πέρυσι, στην οποία οι ηγέτες των εργατικών συνδικάτων συμφώνησαν να μειώσουν το κόστος των εργοστασίων και να περικόψουν 35.000 θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας, προκειμένου να αποφευχθούν τα κλεισίματα εργοστασίων.

Σύμφωνα με αυτήν τη συμφωνία, οι θέσεις εργασίας στο Έμντεν, κατά μήκος των βόρειων ακτών της Γερμανίας, και στο Τσβίκαου, στην ανατολική Γερμανία, κοντά στα τσεχικά σύνορα, είναι ασφαλείς.

Την περασμένη εβδομάδα, η Volkswagen δήλωσε ότι θα υποστεί πλήγμα 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, λόγω της καθυστερημένης κυκλοφορίας ηλεκτρικών οχημάτων της μονάδας της, Porsche AG, λόγω της μειωμένης ζήτησης και του αυξανόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα σε συνδυασμό με τους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ.