Οι δασμοί που έχουν επιβληθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε εισαγόμενα προϊόντα από το εξωτερικό ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του αμερικανικού δημοσιονομικού ελλείμματος κατά περίπου 4 τρισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία. Αυτή η εκτίμηση προέρχεται από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), που δημοσίευσε σήμερα σχετική ανάλυση.

Σύμφωνα με το CBO, εφόσον διατηρηθούν ή και αυξηθούν οι υπάρχοντες δασμοί, τα επιπλέον έσοδα για τα κρατικά ταμεία θα μειώσουν τα πρωτογενή ελλείμματα κατά 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ θα περιορίσουν και το κόστος των τόκων για το ομοσπονδιακό χρέος κατά ακόμη 0,7 τρισεκατομμύρια δολάρια εντός της επόμενης δεκαετίας. Το CBO τονίζει ότι πρόκειται για μια ανεξάρτητη, υπερκομματική υπηρεσία του Κογκρέσου, γνωστή για τις αντικειμενικές της αξιολογήσεις.

Αβεβαιότητα για τη διατήρηση των δασμών και δημοσιονομικές συνέπειες

Παρά τα αναμενόμενα επιπλέον έσοδα, η μακροχρόνια ισχύς των υψηλών δασμών παραμένει αβέβαιη. Οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ και η ύπαρξη πολλών νομικών προσφυγών καθιστούν ανοιχτό το ενδεχόμενο ανατροπής ή μείωσης των υφιστάμενων εισαγωγικών φόρων στο μέλλον.

Παρ’ όλα αυτά, το CBO επισημαίνει πως τα πρόσθετα δημοσιονομικά έσοδα από τους δασμούς θα ήταν αρκετά για να αντισταθμίσουν το αυξημένο έλλειμμα που προκύπτει λόγω του νέου φορολογικού νόμου, που υιοθέτησαν φέτος οι Ρεπουμπλικάνοι. Αυτός ο νόμος προβλέπει εκτεταμένες περικοπές φόρων και δαπανών, με το CBO να εκτιμά ότι θα αυξήσει το έλλειμμα κατά 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μια δεκαετία.

Σταθερή αύξηση του ομοσπονδιακού χρέους

Το ομοσπονδιακό χρέος των ΗΠΑ βρίσκεται πλέον στα επίπεδα των 37,18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με το Υπουργείο Οικονομικών να καταγράφει σταθερή αύξησή του και επί διακυβέρνησης τόσο Δημοκρατικών όσο και Ρεπουμπλικάνων. Το Κογκρέσο συνεχίζει να εγκρίνει περαιτέρω αυξήσεις στις ομοσπονδιακές δαπάνες, γεγονός που διακυβεύει ακόμη περισσότερο τη δημοσιονομική εξυγίανση.

Μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, το Κογκρέσο οφείλει να εγκρίνει εκ νέου νομοσχέδια για την αύξηση των κρατικών δαπανών, με στόχο την αποφυγή ενδεχόμενου κλεισίματος κυβερνητικών υπηρεσιών και το συνακόλουθο πολιτικό κόστος.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία δείχνουν σημαντικές αυξήσεις στους δασμούς ανά χώρα και προϊόν, με τον μέσο όρο να φτάνει τον Αύγουστο το 16,7%, από 15,1% που ίσχυε μόλις τον Ιούνιο, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της προστατευτικής εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ.