Η Volkswagen μπαίνει δυναμικά στην κατηγορία των ηλεκτρικών μικρού και μεσαίου όγκου, ετοιμάζοντας μια πλήρη οικογένεια τεσσάρων νέων μοντέλων που θα κάνουν την εμφάνισή τους το 2026. Η σειρά θα ονομάζεται Electric Urban Car Family και έχει στόχο να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών για οικονομικά, λειτουργικά και αποδοτικά EV που θα ανταποκρίνονται κυρίως στη χρήση εντός πόλης.

Δύο από τα μοντέλα έχουν ήδη επιβεβαιωθεί: το ID. Polo, που θα αποτελέσει το αμιγώς ηλεκτρικό αντίστοιχο του δημοφιλούς supermini της VW, και το ID. CROSS Concept, ένα compact SUV που θα συνδυάζει αστική πρακτικότητα με crossover εμφάνιση. Τα υπόλοιπα δύο αναμένονται να αποκαλυφθούν μέσα στους επόμενους μήνες, με τη VW να δίνει έμφαση τόσο στον προσιτό χαρακτήρα όσο και στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας που συνδέεται με το brand.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των νέων μοντέλων θα είναι η εφαρμογή της νέας σχεδιαστικής φιλοσοφίας της VW με την ονομασία “Pure Positive”. Η συγκεκριμένη γλώσσα δίνει έμφαση στη λιτότητα, τη σταθερότητα και τον «φιλικό» χαρακτήρα του αυτοκινήτου, στοιχεία που η VW θεωρεί απαραίτητα για να κερδίσει το ευρύ κοινό της πόλης.

Πέρα από το design, η VW στοχεύει να προσφέρει αυξημένη αυτονομία, γρήγορη φόρτιση και προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας, ώστε τα νέα EV να γίνουν πραγματικά χρηστικά εργαλεία για την καθημερινότητα. Παράλληλα, δίνεται βαρύτητα στη διατήρηση χαμηλού κόστους, με στόχο οι τιμές να είναι προσιτές σε σχέση με τον ανταγωνισμό και να απευθύνονται σε νέους οδηγούς αλλά και οικογένειες που θέλουν ένα δεύτερο αυτοκίνητο για την πόλη.

Η στρατηγική αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η αγορά ηλεκτρικών μικρού όγκου θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη, καθώς τα κίνητρα των κυβερνήσεων και οι περιβαλλοντικοί στόχοι αυξάνουν τη ζήτηση για καθημερινά EV σε λογικές τιμές. Η VW φιλοδοξεί με την Electric Urban Car Family να πρωταγωνιστήσει σε αυτήν τη νέα κατηγορία και να εδραιώσει τη θέση της απέναντι σε ανταγωνιστές όπως η Renault, η Stellantis και η Hyundai, που ήδη κινούνται σε παρόμοια κατεύθυνση.